مسابقات ژيمناستيك باشگاهي بانوان در مشهد پايان يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي هيات ژيمناستيك استان خراسان يك دوره مسابقات ژيمناستيك باشگاهي دسته دو بانوان از تاريخ 2 دي ماه در دو رده سني زير 9 سال و زير 11سال با حضور 19 باشگاه مشهد برگزار گرديد.

بر پايه اين گزارش در قسمت تيمي و رده سني زير 9 سال اين نتايج حاصل شد:

باشگاه وفادار مقام اول

باشگاه پوريا مقام دوم

باشگاه مهرگان مقام سوم

و در نتايج انفرادي زير 9 سال نيز اين نتايج به دست آمد:

سمانه خليلي مقام اول

فاطمه فائزي مقام دوم

سارا حجازي زاده مقدم مقام سوم

در نتايج تيمي رده سني زير 11سال اين نتايج حاصل شد:

باشگاه پوريا مقام اول

باشگاه ايران جوان مقام دوم

باشگاه مهشيد و صدق مشتركا مقام سوم

اين گزارش حاكي است در نتايج انفرادي رده سني زير 11 سال اين نتايج به دست آمد:

شهري از باشگاه پوريا نفر اول

سارا كريمي از باشگاه ايران جوان نفر دوم

الهام خضري از باشگاه پوريا نفر سوم

برنامه هاي اداره كل تربيت بدني به مناسبت هفته غدير

اداره كل تربيت بدني استان خراسان رضوي در نظر دارد به مناسبت هفته غدير از تاريخ 28 دي لغايت 5 بهمن ماه برنامه هاي مختلف ورزشي از جمله حركات موزون ورزش باستاني برگزار نمايد.

شايان ذكر است باشگاه هاي كارگران مشهد، شهيداحمدي، اميركبير، شهرداري، چمران، شهدا و آستان قدس تاكنون براي حضور در اين برنامه ها اعلام آمادگي كرده اند.