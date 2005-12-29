قيمت نفت بار ديگر افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، كشورهاي عضو سازمان صادركنندگان نفت ( اوپك ) در گزارشي از كاهش توليد خود به ميزان يك ميليون بشكه در روز خبر دادند .

انتشار اين گزارش سبب افزايش دوباره قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد .

بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده؛ قيمت هر بشكه نفت براي تحويل در ماه فوريه (بهمن) در بازارهاي نيويورك به 87/59 دلار در هر بشكه رسيد.

اين در حالي است كه قيمت نفت خام در روز گذشته 82/59 دلار گزارش شده بود. شمار زيادي از كارشناسان مسائل اقتصادي اعلام كردند كه هر زمان كه اوپك ميزان توليد خود را كاهش داده با افزايش سريع قيمت نفت روبرو شده ايم .

شيخ احمد فهد الصباح كه علاوه بر اينكه وزير نفت كويت است، دبيركلي اوپك را نيز برعهده دارد، امروز در پكن گفت : " اوپك تصميم دارد در سه ماهه دوم سال آينده ميلادي در صورت كاهش بهاي نفت، توليد خود را كاهش دهد."



الصباح افزود: " تصور مي كنم در سه ماهه دوم سال 2006 در صورت كاهش تقاضاي جهاني پس از فصل زمستان در نيم كره شمالي كه كشورهاي صنعتي مستقر هستند كه پيامد آن كاهش بهاي نفت خواهد بود، بايد توليد نفت خود را كاهش دهيم ."



دبيركل اوپك اين اظهارات را در جريان اولين سفر خود به چين ايراد كرد.