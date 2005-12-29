مهندسي مشاوره كليد توسعه است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "فيروز اردشيريان" صبح امروز در سومين روز گردهمايي فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در دانشگاه كيش با بيان اين مطلب افزود: در چشم انداز20 ساله كشور توسعه علمي و اقتصادي اهميت بسزايي يافته است و پيش بيني شده است كه ايران بايد به جايگاه اول ايران منطقه دست يابد و در اين راه تأكيد اصلي بر جنبش نرم افزاري و توليد علم است.

وي افزود: مهندسي مشاوره در دهه 40 فعاليت خود را در ايران آغاز كرد كه در ابتدا تنها به رشته هاي معماري و شهرسازي محدود بود اما پس از آن در راه، سازه، اكتشاف و استخراج نفت و مهندسي ارزش نيز فعاليت خود را انجام داد.

اين استاد دانشگاه تعداد شركت هاي مرتبط با مهندسي مشاوره را در دهه هاي اخير دو برابر ذكر كرد و افزود: متاسفانه در رشته مديريت نيروي انساني اندكي فعاليت مي كنند اما در فناوري اطلاعات و نرم افزار مهندسي مشاوره رشد قابل توجهي داشته و در حال حاضر يك هزار و 400 شركت و 26 هزار نفر با آن در ارتباط هستند.

وي گفت: مهندسي محيط زيست، اكتشاف و استخراج نفت در مهندسي مشاوره چندان مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين در مهندسي فراساحل نيز ايراني ها به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده اند.

مديرعامل شركت مهندسين مشاور ناموران خاطرنشان كرد : بخشي از مهندسي مشاوره در اختيار بخش خصوصي و نيم ديگر آن در اختيار بخش نيمه دولتي و دولتي است. شكل كار تغييرات بسياري داشته زيرا در گذشته تنها مشاور مستقل وجود داشت اما امروز مشاورها وارد كار APC شده اند.

وي تأكيد كرد: همزمان با رشد كمي شركت ها كيفيت آنها نيز رشد كرده است و روند رشد طراحي و ساخت سدهاي مخزني و برق آبي در ايران بسيار قابل توجه است. 207 سد در سه دهه گذشته طراحي و ساخته شده و 94 طرح نيز در دست اجرا و 216 طرح نيز در دست مطالعه است. تمام اين موارد با حداقل استفاده از مشاوره خارجي صورت گرفته است.

اين استاد دانشگاه ياد آور شد : در حال حاضر 35 هزارنفر در بخش خدمات مشاوره اي مشغول به فعاليت هستند كه صرفه جويي زيادي براي كشور به همراه داشته است.

وي عواملي از جمله ناباوري در مورد توان ايراني، عقب ماندگي تكنولوژيكي كشور، بازاريابي موثر كشورهاي خارجي، تورم دو رقمي و ثابت ماندن نرخ ارز در 5 سال اخير و همچنين قانون كار و شرايط سخت براي استفاده از كارشناسان زبده خارجي را به عنوان موانع اصلي در راه پيشرفت مهندسي مشاور در ايران برشمرد.

گردهمايي فارغ التحصيلان دانشگاه شريف توسط اين دانشگاه از 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.