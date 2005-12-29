هواي تهران آلوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، بررسي نقشه هاي پيش يابي بيانگر رخداد پديده توفان گرد و خاك و وزش باد شديد در شمال استان سيستان و بلوچستان طي امروز ، جمعه و شنبه آينده دارد.

همچنين ، با تقويت ناوه ارتفاع تراز مياني در روزهاي جمعه و شنبه ، رگبار پراكنده و كاهش دما در برخي نقاط جنوب شرق ايران دور از انتظار نيست.

بنابرهمين گزارش ، با نفوذ پشته ارتفاع تراز مياني به سوي ايران ، از اوسط هفته آينده و هماهنگي آن با پرفشار سطح زمين ، به تدريج انباشت آلاينده هاي جوي وافزايش پتانسيل آلودگي هوا در شهرهاي صنعتي و پر جمعيت به ويژه تهران در اين مدت پيش بيني مي شود.

بنابراعلام سازمان هواشناسي ، اين روند با تقويت سامانه ياد شده تا پايان هفته آينده همچنان ماندگار خواهد بود.