كميته چهار جانبه با حضور نمايندگان گروههاي جهادي دردولت آينده فلسطين مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فراسه، كميته چهارجانبه طرح صلح موسوم به"نقشه راه" متشكل ازآمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد در بيانيه اي اعلام كردند دولت فلسطيني كه به زودي ازطريق انتخابات آينده شكل خواهد گرفت بايد ملزم به حق موجوديت اسرائيل باشد و نبايد گروه هاي مسلح مخالف صلح با اسرائيل را در خود جاي دهد.

كميته چهارجانبه در بيانيه خود آورده است: دردولت جديد فلسطين نبايد افرادي كه متعهد به اصل حق اسرائيل درموجوديت خود و ايجاد صلح و امنيت متعهد نيستند و كنار گذاشتن اعمال خشونت آميز و تروريسم را اعلام نمي كنند، حضور داشته باشند.

دربخشي ديگر ازبيانيه، كميته چهارجانبه از ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خواسته شده حملات گروههاي مسلح مثل جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جنبش جهاد اسلامي ضد اسرائيلي را متوقف كند .

اين بيانيه مي افزايد : كميته چهارجانبه براهميت امنيت تاكيد مي كند و از تشكيلات خودگردان فلسطين مي خواهد تدابير فوري را براي ايجاد امنيت و نظم و جلوگيري از تجاوزات و اعمال تروريستي و نابودي ساختار زيربنايي تروريسم اتخاذ كند .

همچنين از تشكيلات خودگردان فلسطين خواسته شده راي گيري آزادانه و عادلانه در سرزمين هاي فلسطيني را تضمين كند .

اعضاي كميته چهار جانبه درادامه از درخواست تشكيلات خودگردان فلسطين از ناظران بين المللي براي نظارت برانتخابات پارلماني استقبال كرده و مذاكرات فلسطينيان با يكديگر براي مشاركت در انتخابات را رضايت بخش دانستند .

طبق بيانيه كميته چهار جانبه، كانديداها نبايد به گروههاي مسلح و يا شبه نظاميان بپيوندند، زيرا اين نقص اساسي بين فعاليت ها و تشكيل دولت مردم سالارو دمكراتيك محسوب مي شود .

علاوه بر آن كميته چهار جانبه خواستار اتخاذ تدابير بيشتر براي تحقق روند مردم سالاري بدون خشونت از طريق منع احزاب سياسي از رسيدن به هدفهاي خود به واسطه دستاويز قرار دادن خشونت و نيزاقدام سريع براي اجراي قانون شدند.

كميته چهار جانبه از اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين خواست زمينه مناسب براي گفتگوي فوري جهت هماهنگي مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني فراهم كنند.



اين بيانيه مي افزايد: طرفين درگير بايد براي تعيين يك مكانيزم مشخص تلاش كنند تا ساكنان فلسطيني ساكن قدس شرقي بتوانند ازحقوق دمكراسي مشروع دست يابند.

اسرائيل تحت فشارهاي فلسطينيان مجبورشد درتصميم خود براي جلوگيري از شركت ساكنان قدس شرقي درانتخابات پارلماني تجديد نظر كند .

يك مسئول در دفتر آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: هنگامي كه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين موعد برگزاري انتخابات پارلماني را مشخص كرد اسرائيل تصميم نهايي خود را خصوص مشاركت ساكنان قدس در انتخابات اتخاذ

مي كند.

اين مسئول افزود : دولت شارون درهمين حال امكان مشاركت ساكنان قدس شرقي درانتخابات را در 5 حوزه راي گيري دربخش عربي شهر مقدس مورد بررسي قرار مي دهد.