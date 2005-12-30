مقابل نفت مسجد سليمان حاضر نمي شويم/ نمي توانيم هزينه هاي سفر را بپردازيم

سادات اخوي دبيرهيات وزنه برداري استان خراسان درگفت و گوبا خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: هرچنددرهفته گذشته به علت اينكه تيم وزنه برداري سايپا درمسابقات باشگاههاي آسيا شركت كرده بود ما درمشهدركوردگيري نموديم ولي درصورتيكه به مشكلات مالي اين هيات پاسخي داده نشودتوان مالي حضوردرمسجد سليمان را نداشته و درمقابل نفت اين شهربه ميدان نخواهيم رفت.

وي تاكيد نمود: چندي است كه مشكلات مالي خود را مطرح نموده ايم ولي ازسوي فدراسيون وزنه برداري كشوراعتبارات لازم جهت حضوردرادامه مسابقات ليگ برتروزنه برداري به استان تخصيص نيافته وما نيزنمي توانيم با چنين وضعيتي هزينه سفرتيم مسجدسليمان را بپردازيم.

سادات اخوي درادامه افزود: اينكه فقط چند تيم ازامكانات مالي مناسبي برخوردارباشندعادلانه نيست وبايد ازسوي فدراسيون وزنه برداري كشوربه ديگراستانها نيزتوجه شود ودرغير اينصورت ادامه اين روند باعث مايوس شدن ديگراستانها از شركت درليگ كشورمي گردد.

وي درخاتمه اظهاراميدواري كرد كه فدراسيون مشكلات استانها را بررسي كند و زمينه ادامه فعاليت آنها را فراهم آورد.