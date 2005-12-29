موتورسيكلت ها شناسنامه دار مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ، سرهنگ بشير بشيري جانشين معاون راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود: اين طرح با هدف شناسنامه دار كردن موتورسيكلت ها و همچنين ساماندهي جايگاه هاي سوخت اجرا مي شود كه طي آن موتور سيكلت سواران با ثبت نام در مركز ارائه كارت هوشمند مي توانند از اين طرح استفاده كنند.

وي گفت: در اين طرح هيچ محدوديتي متوجه موتورسيكلت سواران براي استفاده از بنزين نيست و ارائه كارت هوشمند سوخت به اين افراد صرفا با هدف تجميع و ساماندهي موتورسيكلت ها و همچنين ميزان مصرف آنها اجرا مي شود.

بشيري در مورد نحوه اجراي اين طرح اظهار داشت: نام نويسي براي بهره مندي از طرح تسجيل و تجميع موتورسيكلت ها از 15 ديماه تا 30 بهمن امسال در خراسان رضوي صورت مي گيرد كه بر اين اساس مالكان موتورسيكلت هايي كه رقم سمت راست پلاك موتور آنها يك و 2 است مي توانند از تاريخ 15 تا 24 ديماه ، دارندگان 3 و 4 ، 25 ديماه لغايت 4 بهمن و صاحبان پلاك هاي 5 و 6 در تاريخ هاي 5 تا 14 بهمن و همچنين دارندگان پلاك هاي 7 تا 9 مي توانند از تاريخ 15 لغايت 30 بهمن به مراكز ثبت نام كارت هوشمند سوخت مراجعه نمايند.

جانشين معاون راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي گفت: پيش بيني مي شود براي اجراي اين طرح حداقل 460 هزار نفر مراجعه كنند.