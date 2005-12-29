موزه دائمي آثار فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد مهدي مظاهري" صبح امروز در اختتاميه پنجمبن نمايشگاه آثار فرهنگي هنري دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي كه در مجتمع وليعصر ( عج ) دانشگاه آزاد برگزار شد، با اعلام اين خبر افزود: تقويت فعاليت مركز پژوهش هاي قرآن و عترت، اطلاع رساني و نشريات دانشجويي، اجراي طرح هاي شاخص، اجراي جشنواره هاي بين المللي و ارائه خدمات تخصصي در حوزه فرهنگ از ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسئوليت بزرگ هنرمند در برابر مردم، گفت: هنرمند بايد در مقابل مضامين و شكلي كه خلق مي كند متعهد باشد. براي رسيدن به اوضاع مطلوب فرهنگي به صبر، حوصله و درايت نياز داريم و اين مبارزه با عوام زدگي در فرهنگ است.

همچنين معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب هدف از برگزاري اين نمايشگاه را طرح جايگاه دانشگاه در فرهنگ سازي و مقابله با ترويج فرهنگ غرب دانست.

دكتر "رضايي" با اشاره به تعداد آثار ارائه شده در اين نمايشگاه افزود: حدود يك هزار و 600 اثر دانشجويي و 157 اثر از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي در اين نمايشگاه مورد داوري قرار گرفت و آثاري نيز از دانشكده هنر و معماري، مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت و مركز آفرينش هاي هنري دانشگاه آزاد اسلامي عرضه شد.