  1. بین الملل
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۲

رايزني بلغارستان براي تسريع عضويت در اتحاديه اروپا

مقامات بلغارستان در حالي كه اتريش از آغاز سال جديد ميلادي رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد به منظور رايزني براي عضويت در اين اتحاديه روانه وين شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، در حالي كه چند روز بيشتر به آغاز دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا باقي نمانده ، " سرگئي استانچف " نخست وزير بلغارستان در راس يك هيات بلند پايه راهي وين پايتخت اتريش شد .

وي در ديدار با " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش درباره كانديداتوري كشور خود براي عضويت در اتحاديه اروپا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت .

پيش تر اتحاديه اروپا اول ژانويه سال 2007 ميلادي را زمان مناسبي براي پيوستن صوفيه به اين اتحاديه اعلام كرده بود .

نخست وزير بلغارستان در اين  ديدار اظهار داشت : رياست اتريش در اتحاديه اروپا براي بلغارستان معني و مفهومي خاص داشته و از اهميت خاصي برخوردار است .

وي با ابراز نگراني نسبت به تعويق روند مذاكرات اتحاديه اروپا درباره عضويت بلغارستان تصريح كرد : اتحاديه اروپا بايد در زماني كه از مدتها پيش تعيين كرده زمينه لازم براي پيوستن بلغارستان به اين اتحاديه را فراهم كند .

استاندارد در ادامه نوشت : علاوه بر بلغارستان قرار است روماني نيز در نيمه اول سال 2007 ميلادي به عضويت اتحاديه اروپا در آيد .

صدراعظم اتريش نيز در اين ديدار تصريح كرد : اتريش تمام سعي و تلاش خود را براي انجام اهداف و برنامه اي اتحاديه اروپا بكار خواهد گرفت .

کد مطلب 271667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها