رايزني بلغارستان براي تسريع عضويت در اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، در حالي كه چند روز بيشتر به آغاز دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا باقي نمانده ، " سرگئي استانچف " نخست وزير بلغارستان در راس يك هيات بلند پايه راهي وين پايتخت اتريش شد .

وي در ديدار با " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش درباره كانديداتوري كشور خود براي عضويت در اتحاديه اروپا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت .

پيش تر اتحاديه اروپا اول ژانويه سال 2007 ميلادي را زمان مناسبي براي پيوستن صوفيه به اين اتحاديه اعلام كرده بود .

نخست وزير بلغارستان در اين ديدار اظهار داشت : رياست اتريش در اتحاديه اروپا براي بلغارستان معني و مفهومي خاص داشته و از اهميت خاصي برخوردار است .

وي با ابراز نگراني نسبت به تعويق روند مذاكرات اتحاديه اروپا درباره عضويت بلغارستان تصريح كرد : اتحاديه اروپا بايد در زماني كه از مدتها پيش تعيين كرده زمينه لازم براي پيوستن بلغارستان به اين اتحاديه را فراهم كند .

استاندارد در ادامه نوشت : علاوه بر بلغارستان قرار است روماني نيز در نيمه اول سال 2007 ميلادي به عضويت اتحاديه اروپا در آيد .

صدراعظم اتريش نيز در اين ديدار تصريح كرد : اتريش تمام سعي و تلاش خود را براي انجام اهداف و برنامه اي اتحاديه اروپا بكار خواهد گرفت .