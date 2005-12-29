ليتواني نيروهايش را در عراق كاهش خواهد داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا ، جديميناس كيركيلاس Gediminas Kirkilas گفت : 48 نظامي ليتواني تحت فرماندهي لهستان تا ژانويه سال 2006 ، هنگاميكه مدت ماموريت آنان پايان يابد ، خاك عراق را ترك خواهند كرد و تنها تعدادي از نظاميان را براي پر كردن جاي خالي آنان به عراق اعزام خواهد كرد .

23 دسامبر (دوم دي ماه) سال جاري كيركيلاس و آنتاناس واليونيس وزير امور خارجه با صدور بيانيه اي مشترك اعلام كردند كه ليتواني تصميم دارد تا ژانويه نيرو هاي خود را در عراق به نصف كاهش دهد .



با تقويت نيروهاي امنيتي عراق، ماموريت نيروهاي خارجي درعراق در حال تغيير است .

دراين بيانيه همچنين ذكر شده است كه ليتواني براي كمك به مبارزه با تروريسم بخشي از نيروهاي خود را در عراق حفظ خواهد كرد و در اين بين به آموزش نيرو هاي امنيتي عراق كمك خواهند كرد .



هم اكنون ليتواني 100 نظامي مستقر در عراق دارد كه 50 تن از آنان همراه با يك گروه دانماركي در حال خدمت در اين كشور هستند و بقيه نيز تحت فر ماندهي نيروهاي لهستاني خدمت مي كنند .



دولت لهستان روز سه شنبه تصميم گرفت كه حضور نظاميان خود در عراق را براي يكسال ديگر تمديد كند و اين در حالي است دولت پيشين اين كشور در نظر داشت ، نيرو هاي اين كشور را در ماه ژانويه بازگرداند .



كشورهاي اوكراين و بلغارستان نيزتمامي نيروهاي خود را از عراق خارج كردند .



آمريكا نيز در واكنش به تصميم متحدان خود در خروج نيروهايشان از عراق اعلام كرد كه به تصميم آنان احترام مي گذارد در حاليكه واشنگتن نيز از سوي مقامات و افكار عمومي خود براي خروج نيروهايش از عراق تحت فشار قرار دارد .