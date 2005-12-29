  1. بین الملل
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

با وجود تمديد حضور نظاميان لهستاني؛

ليتواني نيروهايش را در عراق كاهش خواهد داد

وزير دفاع ليتواني امروز اعلام كرد كه كشورش در نظر دارد كه تعداد نيروهايش را در عراق به نصف كاهش دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا ، جديميناس كيركيلاس Gediminas Kirkilas گفت : 48 نظامي ليتواني تحت فرماندهي لهستان تا ژانويه سال 2006 ، هنگاميكه مدت ماموريت آنان پايان يابد ، خاك عراق را ترك خواهند كرد و تنها تعدادي از نظاميان را براي پر كردن جاي خالي آنان به عراق اعزام خواهد كرد .

23 دسامبر (دوم دي ماه) سال جاري كيركيلاس و آنتاناس واليونيس وزير امور خارجه با صدور بيانيه اي مشترك اعلام كردند كه ليتواني تصميم دارد تا ژانويه نيرو هاي خود را در عراق به نصف كاهش دهد . 

با تقويت نيروهاي امنيتي عراق، ماموريت نيروهاي خارجي درعراق در حال تغيير است .

دراين بيانيه همچنين ذكر شده است كه ليتواني براي كمك به مبارزه با تروريسم بخشي از نيروهاي خود را در عراق حفظ خواهد كرد و در اين بين به آموزش نيرو هاي امنيتي عراق كمك خواهند كرد .

هم اكنون ليتواني 100 نظامي مستقر در عراق دارد كه 50 تن از آنان همراه با يك گروه دانماركي در حال خدمت در اين كشور هستند و بقيه نيز تحت فر ماندهي نيروهاي لهستاني خدمت مي كنند .

دولت لهستان روز سه شنبه تصميم گرفت كه حضور نظاميان خود در عراق را براي يكسال ديگر تمديد كند و اين در حالي است دولت پيشين اين كشور در نظر داشت ، نيرو هاي اين كشور را در ماه ژانويه بازگرداند .

كشورهاي اوكراين و بلغارستان نيزتمامي نيروهاي خود را از عراق خارج كردند .

آمريكا نيز در واكنش به تصميم متحدان خود در خروج نيروهايشان از عراق اعلام كرد كه به تصميم آنان احترام مي گذارد در حاليكه واشنگتن نيز از سوي مقامات و افكار عمومي خود براي خروج نيروهايش از عراق تحت فشار قرار دارد .

کد مطلب 271668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها