خدمات عربستان براي زائران مكه مورد تقدير قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر علي جمعه مفتي مصر اظهار داشت: حكومت عربستان خدمات بسيار با ارزشي به زائران خانه خدا ارائه كرده است كه ارزش آن قابل توصيف نيست.

به گزارش خبرگزاري محيط به نقل از خبرگزاري عربستاني سعودي، دكتر علي جمعه با اشاره به تعدد خدمات و اقدامات و تدابير عربستان سعودي براي زوار، تأكيد كرد: خدمات و اقدامات گسترده اي كه از سوي عربستاي سعودي جهت امنيت، آسايش و راحتي زائران انجام مي شوند، شايان توجهند؛ زيرا آنها اين خدمات را بدون توجه و مد نظر قرار دادن جنس، نژاد يا رنگ ارائه مي دهند.

مقتي مصر گفت: آنچه براي مسئولان عربستان سعودي مهم است، عقيده واحد و دين واحد است تا همه مسلمانان يكصدا، يكپارچه و يكنواخت نواي لبيك را سر دهند و مناسك حج را در كنار حرم امن الهي به جا آورند.

دكتر علي جمعه افزود: هدف آنها برقراري امنيت و آرامش زائران است تا آنها بدون هيچ گونه ناراحتي و به دور از هر گونه نگراني و تشويش، صحيح و سالم به سرزمين خود باز گردند.

وي يادآور شد: دستگاههاي دولتي عربستان جهت اسكان زائران و به جا آوردن مناسك حج از سوي آنها خدمات ويژه و مفيدي به زوار ارائه داده اند.

دكتر جمعه تصريح كرد: گسترده سازي عربستان سعودي كه به سفارش و توصيه ملك عبدالعزيز بود، ميلياردها ريال هزينه در بر داشته است.