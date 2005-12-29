رئيس جمهوري يمن بر خروج فوري نيروهاي اشغالگر از عراق تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه،"علي عبدالله صالح" رئيس جمهوري يمن در كنفرانسي با حضور چهار كشور يمن سودان ، اتپوپي و صومالي در صنعا ابراز اميدواري كرد كه نيروهاي اشغالگرهرچه سريعتر ازعراق خارج شوند و زمان امور را به عراقيها بسپارند.

وي افزود : ما به روزي چشم دوخته ايم كه نيروهاي اشغالگر ازعراق خارج شوند تا ملت عراق با گروهها و قشرهاي مختلف بتواند درايجاد عراق مشاركت كند.

رئيس جمهوري يمن ابراز اميدواري كه عراق به كشوري مردم سالار و دمكراتيك آزاد و مستقل تبديل شود واوهمچنين خواستار حفظ وحدت و سلامت ارضي اين كشور شد.

نشست چهار كشوربراي بحث و بررسي درمورد راههاي همكاري اقتصادي وامنيتي امروز پنجشنبه ادامه دارد.

اين نشست پشت درهاي بسته ودر كاخ عدن با حضورعلي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن،عمر البشير رئيس جمهوري سودان ، مهيلز زيناوي نخست وزير اتيوپي و يوسف احمد رئيس جمهوري انتقالي برگزار شد.