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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۴۲

عضو هيات علمي دانشگاه در گفت و گو با مهر:

بودجه يك سال كشور 6 ماه هم دوام نمي آورد

يك كارشناس اقتصادي گفت: بودجه اي كه براي يك سال در كشور تدوين مي شود 6 ماه هم دوام نمي آورد

بهرام منتظري ، عضو هيئت علمي دانشگاه در گفت و گو با مهر خاطرنشان كرد كه مجلس شوراي اسلامي با صرف ساعت ها وقت ، هزينه ، ايراد و پيشنهاد در نهايت به تكميل تصويب بودجه مي پردازد و باز هم حكايت هميشگي كمبود بودجه ، كسري پول ، قرض از بانك مركزي و … تكرار مي شود و آن هم نه آخر سال ، بلكه در شش ماهه اول سال .

وي افزود: سال هاست كه كميسيون هاي مختلف دولت با كارشناسان ماهر و كار ورزيده ، بودجه را تدوين مي كنند و طرح نهايي را به رئيس جمهوروقت تقديم ، و ايشان نيز با تشريفات خاصي لايحه بودجه را به مجلس تحويل مي دهد .

منتظري اظهار داشت:  آيا وقت آن نرسيده كه كارشناسان، كارشناسي صحيح نموده و حداقل طرح بودجه و اندازه گيري هزينه ها و مسائلي نظير آن را درست تدوين كنند تا كسري بودجه نيامده و از حقوق آسيب پذيران اجتماعي و مزاياي آن كم نشود .

وي در پايان گفت: آيا صرف محاسبه عيدي كارمندان و بازنشستگان در لايحه متمم همچون سال هاي گذشته  راه حل مشكل عدم برنامه ريزي صحيح و دقيق در كشور است.

کد مطلب 271674

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