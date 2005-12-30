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۹ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با "مهر"؛

مجلس آماده تدوين قانون مقابله با قاچاق دارو است

مجلس آمادگي كامل دارد در بخش قانون گذاري با قاچاقچيان دارو مقابله كند.

دكتر عوض حيدرپور عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در اصفهان افزود: در چندين مرحله از وزير بهداشت و معاونت دارويي اين وزارتخانه خواسته شده تدابيري اتخاذ شود كه با توجه به كمبود دارو در كشور ، ديگر شاهد اخبار ناگوار قاچاق ، احتكار و خرابي دارو نباشيم.

وي ادامه داد: دولت سالانه 100 ميليارد تومان صرف مسائل دارويي مي كند در حالي كه بخشي در داخل توليد و قسمت عمده آن از خارج كشور تامين مي شود.

عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: آماده ايم به طور صد درصد نيروي خود را صرف بررسي و تفحص در ارتباط با مسئله دارو و همچنين مقابله با مجرمان نماييم.

 

کد مطلب 271677

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