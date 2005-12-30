مجلس آماده تدوين قانون مقابله با قاچاق دارو است

دكتر عوض حيدرپور عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در اصفهان افزود: در چندين مرحله از وزير بهداشت و معاونت دارويي اين وزارتخانه خواسته شده تدابيري اتخاذ شود كه با توجه به كمبود دارو در كشور ، ديگر شاهد اخبار ناگوار قاچاق ، احتكار و خرابي دارو نباشيم.

وي ادامه داد: دولت سالانه 100 ميليارد تومان صرف مسائل دارويي مي كند در حالي كه بخشي در داخل توليد و قسمت عمده آن از خارج كشور تامين مي شود.

عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: آماده ايم به طور صد درصد نيروي خود را صرف بررسي و تفحص در ارتباط با مسئله دارو و همچنين مقابله با مجرمان نماييم.