پايان نخستين جشنواره فيلم كوتاه سوادآموزي

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در ابتداي مراسم بعد از تلاوت آياتي از قرآن مجيد، سيدجواد هاشمي به عنوان مجري روي صحنه آمد و با تبريك سالروز تاسيس نهضت سوادآموزي گفت: "اميدواريم جريان سوادآموزي تا روزي كه حتي يك بيسواد در كشور وجود دارد تداوم داشته باشد."

در ادامه محمدرضا رضايي دبير جشنواره به ارائه گزارش برگزاري جشنواره پرداخت و عنوان كرد: "فراخوان از تيرماه پخش شد و آثار برگزيده در دو سالن سينما فلسطين به نمايش درآمدند. جشنواره فرصتي براي ارائه كارهاي خلاقانه است و پرداختن به سوادآموزي يك حركت ملي است كه براي تداوم آن نياز به يك عزم ملي داريم."

در ادامه مراسم بعد از نمايش كليپ دانايي، دكتر محمديان مشاور وزير آموزش و پرورش با گراميداشت ياد شهيدان آموزشيار طي سخناني گفت: "نهضت سوادآموزي با يك حركت تاريخي و از سر دورانديشي توسط امام خميني (ره) تشكيل شد. در حال حاضر 92 درصد كودكان تحت پوشش سوادآموزي هستند و حدود 84 درصد مردم از نعمت سواد بهره‌مند."

پس از اجراي يك سرود توسط پيام عزيزي، برگزيدگان جشنواره جوايز خود را دريافت كردند. در اين مراسم افرادي نظير پوران درخشنده، انسيه شاه‌حسيني، محمود گبرلو، رياست آموزش و پرورش استان تهران، معاون فرهنگي و هنري شهرداري، قائم مقام كانون پرورش فكري كودكان و جمعي از مسئولين بلندپايه نظامي و انتظامي حضور داشتند.