علاوي نتايج انتخابات پارلماني عراق را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اياد علاوي نخست وزير سابق عراق درگفتگو با روزنامه سعودي "الوطن " اظهارداشت : ما اعتراضات خود را به كميسر ناظر بر انتخابات عراق و ملاحظات خود را به سفراي كشوهاي عضو دائم شوراي امنيت و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل تقديم كرده ايم وهمچنان منتظر پاسخ رسمي درهمسويي با روند انتخابات هستيم.

نخست وزير عراق درپاسخ به سوالي درمورد دعوت از وي براي شركت در نشست ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات گفت : ما براي رايزني با تمام گروههاي سياسي عراق و رهبران ليست ها انتخاباتي آماده هستيم به شرطي كه برسر برنامه هاي ملي براي تشكيل دولت ملي عراق به توافق برسيم.

وي افزود: من از رسانه هاي گروهي برگزاري اين نشست را شنيده ام و ما براي اتخاذ يك موضع يكپارچه پيرامون روند تحولات سياسي با رهبران كرد تماس برقرار كرديم .