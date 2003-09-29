تاسيس بانك صنعت برق منتفي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي مصاحبه خبرنگار اقتصادي اين خبرگزاري با آقاي حجت قائم مقام شركت توانير درباره تشكيل بانك صنعت برق ، روابط عمومي اين شركت توضيحاتي براي اين خبرگزاري ارسال كرده است.

روابط عمومي شركت توانير با منتفي دانستن موضوع تشكيل بانك صنعت برق اعلام كرده است در جريان تدوين برنامه پيشنهادي صنعت برق ايران در برنامه چهارم توسعه ، بحثهاي متعدد و متنوعي در باره موضوعات گوناگون از جمله مسايل فني، اقتصادي و مالي صنعت برق انجام مي شود كه اين مباحث صرفا جنبه كارشناسي دارد و فاقد هرگونه ضمانت اجرايي است.

براعلام روابط عمومي شركت توانير تاكنون پيشنهادي در باره تاسيس بانك صنعت برق از طرف اين شركت به وزارت نيرو و يا كميته هاي تدوين برنامه چهارم توسعه ارايه نشده است .