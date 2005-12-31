كلاف سردرگم سيمان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در آستانه اخذ تصميم نهايي براي خروج سيمان از سبد حمايتي دولت ، مخالفتها و موافقت هاي زيادي به گوش مي رسد كه در مجموع حاكي ازبا اهميت بودن اين كالاي استراتژيك در كشور است.

بر اساس اين گزارش، در راستاي توسعه بازاررقابت ، افزايش توان سرمايه گذاران در صنعت سيمان براي گسترش ظرفيت هاي توليدي ، مبارزه با بازار سياه سيمان و رانت جويي و تقويت بازار سرمايه كشور و بويژه حمايت از سهامداران جزء بورس هيات دولت تصميم گرفت كه ازاول دي ماه سال 1384 سيمان از سبد حمايتي خارج شود.

انتظار مي رود سرمايه گذاران در صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراي طرحهاي توسعه خود و با بالا بردن حجم توليد جاري سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و ساير تمهيدات فني باعث متعادل شدن هر چه بيشتر عرضه و تقاضا در اين بازار شوند و تلاش كنند كه سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد.

در اين ميان در راستاي تصميم هيات دولت مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و وورد آن به بورس فلزات برخي ازسازمانها و نهادهاي ذيربط با اين امر مخالفت و برخي نيز موافقت خود را اعلام كردند.

دبير كل بورس فلزات تهران با اشاره به اين تصميم هيات دولت مي گويد: با اين تصميم گيري به موقع دولت ، شاهد تاثيرمثبت آن در بازارخواهيم بود و علاوه بر جلوگيري ازحادتر شدن مشكلات ناشي از افزايش قيمت و كمبود سيمان در بازار، موجب رونق بازار بورس نيز خواهد شد.

علي اكبر هاشميان مي افزايد: با عرضه سيمان از طريق بورس فلزات تهران مشكلات مصرف كنندگان براي دستيابي به اين كالا نيزبرطرف خواهد شد.

همچنين عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان سيمان معتقد است : كمبود سيمان پروژه هاي عمراني دولتي با عرضه مستقيم سيمان از طريق بورس فلزات يكجا برطرف خواهد شد.

هوشنگ ادهمي مي افزايد: با خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و عرضه مستقيم آن از طريق بورس فلزات تهران، تمام پروژه هاي عمراني دولتي مي توانند با مراجعه به بورس، سيمان مورد نياز خود را يكجا تامين نمايند.

به گفته وي: اميد مي رفت كه از اول دي ماه سالجاري تصميم دولت مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي تحقق يابد و شوك وارده به سرمايه گذاري و توسعه سيمان كه حاصل همين تصميم نادرست دولت ( بازگشت سيمان به سبد حمايتي دولت) مي باشد اصلاح شود.

در اين ميان گروهي از مصرف كنندگان و فروشندگان سيمان توليدي كارخانجات داخلي از جمله اصفهان در خصوص تبعات منفي خروج سيمان از سبد حمايتي در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستارتصميم درست دولت در اين زمينه شدند.

دراين نامه آمده است: دولت با خروج سيمان از سبد حمايتي و افزايش قيمت آن نمي تواند در راستاي شعارعدالت محوري و حمايت از قشر محروم و آسيب پذير جامعه ، مبارزه با تورم و گراني، حذف رابطه و بروكراسي و طرح تثبيت قيمتها،حركت كند.

همچنين در اين نامه آمده است: با توجه به اينكه ورود سيمان به بورس نقش حمايتي را از مصرف كننده سلب مي نمايد، قيمت آن بيش از حد افزايش يافته و فشارسنگيني را بر مصرف كننده نهايي وارد خواهد كرد.

بر اساس اين نامه، تجربه بازارنشان مي دهد كه ورود سيمان به بورس، معاملات صوري را رقم مي زند و قيمت آن را بازارتعيين نمي كند بلكه كارگزاران و سرمايه گذاران به دلخواه قيمت آن را بالا و پايين مي برند.

به گزارش مهر، تعدادي از عوامل توزيع و مصرف كننده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستارجلوگيري ازاقدام غير كارشناسانه خروج سيمان از سبد حمايتي دولت شدند.

حال با گذشت حدود دو ماه از تصميم هيات دولت براي خروج سيمان از بورس فلزات، همچنان در انتظار عملي شدن اين تصميم هستيم .