سوئيس با استرداد مقام سابق هسته اي روسيه به آمريكا مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، بر اساس حكم دادگاه كه در لوزان سوئيس قرار دارد چون آدامف شهروند روسيه است بر همين اساس ابتدا بايد در روسيه محاكمه شود.

اين درحالي است كه پيشتر وزارت دادگستري سوئيس حكم داده بود تا آدامف را براي محاكمه به دادگاههاي آمريكا تحويل داده شود.

آمريكا آدامف را متهم كرده است كه از 9 ميليون دلاري اعطايي آمريكا به روسيه كه در اوايل دهه 90 توسط آمريكا براي بهبود وضعيت امنيتي تاسيسات هسته اي روسيه در نظر گرفته شده بود، سوء استفاده كرده است.

آدامف ماه مي سال جاري به درخواست آمريكا درحاليكه براي ديدن دخترش به برن پايتخت سوئيس رفته بود دستگير شد .

آمريكا در اين مدت تلاش بسياري براي انتقال وي به آمريكا براي محاكمه انجام داد اما با راي اخير دادگاه سوئيس به نظر مي رسد مسئله وي بغرنج تر شده است.

آدامف پيشتر همچنين خواستار آن شده بود كه او را به روسيه تحويل دهند.

روس ها از اين بيم داشتند كه آمريكا با محاكمه وي اطلاعات محرمانه اي درباره برنامه هاي هسته اي روسيه بدست آورد در حاليكه برخي نيز مي گفتند كه روسيه نگران اطلاعاتي است كه آدامف در رابطه با برنامه هسته اي ايران در اختيار دارد.

در زمان رياست آدامف بر سازمان انرژي اتمي روسيه پاي گروه هاي مافيائي و اسرائيلي در روسيه نيز به وسط كشيده شده است.

گفته شده است كه "بوريس بريزوفسكي" سرمايه دار و صاحب رسانه سابق روسيه كه در حال حاضر فراري و در انگلستان زندگي مي كند و "رومان آبراموويچ" مالك شركت سيب نفت و باشگاه چلسي انگلستان، به كمك مسئولين كرملين، آدامف را اصطلاحاً "براي مدتي" بر مسند رياست نشاندند. پس از آن پست نخست وزيري به آداموف وعده داده شده بود. بسياري تاييد مي كنند كه خبرنگاري به نام "يوري شيكوچيخين" مزاحم اين جريان شد چرا كه تمامي اسنادي كه آدامف را بدنام مي كرد توانست به آمريكا بفرسند.

برخي از تحليلگران بر اين باورند كه "ولاديمير پوتين" رئيس جمهور روسيه قطعاً در جريان اين بود كه FBI بطور جدي مشغول بررسي پرونده آدامف است و اين گروه مي گويند كه زمانيكه پوتين در نوامبر 2001، آدامف را بركنار كرد اين مسئله كاملاً عيان بود.