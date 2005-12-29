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۸ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

در حاشيه بازي استقلال و صبا باتري؛

خشونت در نيمه نخست حرف اول را مي زد

اولين ديدار هفته شانزدهم رقابت هاي ليگ برتر عصر امروز بين دو تيم استقلال و صبا باتري برگزار شد كه طي آن آبي پوشان پايتخت نيمه اول را با برتري يك بر صفر پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين ديدار از ساعت 15 با حضور نزديك به 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد.

حاشيه هاي اين بازي را در زير مي خوانيد:

* ورزشگاه آزادي تهران يكي از آرام ترين روزهاي خود را پشت سر گذاشت و فضايي كاملا آرام و ساكت داشت.

* در همان شروع بازي استقلال دو موقعيت خوب گلزني را از دست داد.

* سعيد بيگي، علي قاسميان، محمد نوازي و يد الله اكبري بازيكنان سابق استقلال قبل از شروع بازي از امير قلعه نويي رخصت گرفتند.

* سهراب بختياري زاده بازيكن سابق استقلال تنها بازيكني بود كه از جمع استقلالي هاي سابق به سمت نيمكت اين تيم نرفت.

* غيبت بازيكناني چون سياوش اكبرپور، رضا عنايتي و پيروز قرباني باعث شده بود ابراهيمي، اكبرپور و بائو از ابتدا به ميدان بروند.

* وحيد طالب لو دروازه بان جوان استقلال كه گفته مي شد به علت مصدوميت نمي تواند دو هفته براي اين تيم بازي كند در فهرست ذخيره هاي اين تيم بود.

* كاظم محمودي مدافع سابق استقلال تنها بازيكن قبلي اين تيم در صبا باتري بود كه روي نيمكت نشسته بود.

* در نيمه اول اين بازي خشونت حرف اول را مي زد كه باعث شد ايرج نظري بارها در سوت خود بدمد و به بازيكنان دو تيم كارت زرد نشان بدهد.

* رضا چلنگر مترجم برانكو ايوانكوويچ به همراه هومن افاضلي آناليزور تيم ملي از جايگاه خبرنگاران اين بازي را در غياب ايوانكوويچ تماشا كردند.

* نسبت به ديدارهاي گذشته خبرنگاران و عكاسان كمتري در ورزشگاه حضور داشتند.

*رنگ لباس دروازه بان صبا با رنگ لباس استقلال تقريبا يكسان بود.

کد مطلب 271704

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