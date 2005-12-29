برتري استقلال تهران مقابل صباباتري در نيمه اول

به گزارش خبرنگار "مهر" استقلال صدرنشين رقابت هاي ليگ برتر در اين ديدار به عنوان يك تيم حمله برنده بازي را آغاز كرد و حملات اين تيم در دقيقه 15 به بار نشست. در اين لحظه اميرحسين صادقي ضربه ارسالي مجتبي جباري را با سر به گل تبديل كرد. المير توليا در صحنه اي كه منجر به گل خوردن صباباتري شد خروج بي موقعي از محوطه جريمه داشت و در واقع اصلي ترين مقصر در راه باز شدن دروازه صبا باتري او بود.

صبا باتري پس از دريافت اين گل حملات بسيار زيادي را بر روي دروازه استقلال پي ريزي كرد اما درخشش سيدمهدي رحمتي از سويي و از سوي ديگر كم دقتي مهاجمان صبا باعث شد كه دروازه آبي پوشان فرونريزد.

علي دايي يكي از بازيكنان صبا بود كه چند موقعيت خوب گلزني را از دست داد.