دومين نمايشگاه صنعت تبليغات و اولين نمايشگاه روابط عمومي مشهد به تعويق افتاد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي نمايشگاه بين المللي مشهد، دومين نمايشگاه تبليغات و اولين نمايشگاه روابط عمومي كه در تاريخ 14 ديماه سالجاري به مدت پنج روز قرار بود برگزار شود به تعويق افتاد.

اين گزارش حاكي است: اين نمايشگاه با توجه به درگيريهاي شركتهاي تبليغاتي در آخر سال و همزماني چندين نمايشگاه با عنوان تبليغات در خارج از كشور به آينده موكول شد.

همچنين، در طرح اوليه اين برگزاري نمايشاه روابط عمومي ما به صورت استاني در نظر گرفته شده بود كه پس از انجام تبليغات و اطلاع رساني درخواستهاي متعددي براي برگزاري اين نمايشگاه در حوزه و گستره كشوري صورت پذيرفت كه برگزاري در گستره كشوري صورت پذيرفت كه برگزاري دو گستره كشوري نياز به زمان بيشتر جهت هماهنگيهاي لازم دارد.

در اين گزارش آمده است : با توجه به اعلام نياز و پيشنهاد سازمانها و ارگانها جهت برگزاري همايشهاي علمي در كنار اين نمايشگاه در حوزه روابط عمومي و تبليغات زمان بيشتري جهت برنامه ريزي براي انجام اين همايشها لازم مي باشد.

شايان ذكر است تاريخ دقيق برگزاري اين نمايشگاه متعاقبا اعلام مي گردد.

