ايران طرح خود را براي احداث خط لوله گاز به هند ارائه داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،"محمد هادي نژاد حسينيان" معاون وزير نفت امروز اعلام كرد كه سه كشور ايران، هند ، و پاكستان ماه مارس را زماني براي امضاي يك توافقنامه در خصوص خط لوله در چارچوبي كه در آن فرمولي براي قيمت گاز تعيين گردد اعلام كردند.

همچنين وي گفت كه توافق در تهران به امضاي (وزراي نفت ) سه كشور خواهد رسيد.

نژاد حسينيان در پايان نشست دو روزه گروه كاري مشترك ايران و هند به خبرنگاران گفت كه ما تمايل قوي براي انجام پروژه داريم و من فكر مي كنم كه تحويل گاز در سال 2012-2011 شروع شود.

همچنين خبرگزاري آلمان نيز با مخابره خبر اواسط سال 2007 را زمان احتمالي براي شروع ساخت اين پروژه اعلام كرده است.

اين خبرگزاري علاوه بر نشست ماه مارس، از نشست مشترك سه كشور در ماه فوريه آينده به ميزباني ايران نيز خبر داده است.

اين پروژه 2 هزار و 800 كيلومتري كه 2/7 ميليون دلار هزينه خواهد داشت در عمق 1تا 5/1متري زير سطح زمين كار خواهد شد.

طرح ابتدايي اين پروژه به سال 1979 باز مي گردد اما شروع جدي تر بحث صادرات گاز ايران به هند اوايل دهه 90 ميلادي آغاز شد كه با كشف ذخاير عظيم گاز طبيعي پارس جنوبي در سال 1988 تلاش هاي ايران نيز براي افزايش صادرات گاز به صورت LNG يا انتقال گاز از طريق احداث خطوط لوله به اقصي نقاط جهان تشديد گرديد.

اين خط لوله مي تواند روزانه بيش از يك صد ميليون متر مكعب گاز را از ايران به اين دو كشور منتقل نمايد بنادر عسلويه ايران در خليج فارس، گوادرو كراچي در جنوب شرقي و جنوب مركزي پاكستان را به هم متصل كرده و با امتداد مستقيم به يكي از نقاط مرزي هندخواهد رسيد. مدت پيشنهادي براي امضاي قرار داد اين پروژه 25 سال است كه مي تواند تا پنج سال ديگر نيز تمديد شود.