در حاشيه بازي استقلال و صبا باتري هواداران استقلال عليه داور شعار دادند

ديدار تيم هاي استقلال و صبا باتري در چارچوب هفته شانزدهم رقابت هاي ليگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادي برگزار شد و با نتيجه مساوي يك بر يك به پايان رسيد.