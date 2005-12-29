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۸ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۵۱

در حاشيه بازي استقلال و صبا باتري

هواداران استقلال عليه داور شعار دادند

ديدار تيم هاي استقلال و صبا باتري در چارچوب هفته شانزدهم رقابت هاي ليگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادي برگزار شد و با نتيجه مساوي يك بر يك به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر"حاشيه هاي اين بازي را مي خوانيد:

* تماشاگران استقلال بارها به سهراب بختياري زاده بازيكن سابق اين تيم توهين كردند.

* سهراب بختياري زاده در نيمه اول اين ديدار درگيري لفظي تندي با عليرضا منصوريان پيدا كرد.

* امير قلعه نويي و محمد حسين ضيايي مربيان دو تيم نيمه اول را به طور كامل ايستاده از كنار زمين تماشا كردند.

* تماشاگران استقلال در بيست دقيقه پاياني بازي شعارهايي بر عليه داور اين بازي سردادند.

* تماشاگران استقلال كه از قضاوت ايرج نظري ناراحت بودند شعارهايي را نيز عليه محمد دادكان رئيس فدراسيون سر دادند.

* بابك ذوالرحمي مهاجم صبا باتري سه دقيقه بعد از حضورش در زمين گل تساوي را به ثمر رساند.

کد مطلب 271718

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