هواداران استقلال عليه داور شعار دادند

به گزارش خبرنگار "مهر"حاشيه هاي اين بازي را مي خوانيد:
* تماشاگران استقلال بارها به سهراب بختياري زاده بازيكن سابق اين تيم توهين كردند.
* سهراب بختياري زاده در نيمه اول اين ديدار درگيري لفظي تندي با عليرضا منصوريان پيدا كرد.
* امير قلعه نويي و محمد حسين ضيايي مربيان دو تيم نيمه اول را به طور كامل ايستاده از كنار زمين تماشا كردند.
* تماشاگران استقلال در بيست دقيقه پاياني بازي شعارهايي بر عليه داور اين بازي سردادند.
* تماشاگران استقلال كه از قضاوت ايرج نظري ناراحت بودند شعارهايي را نيز عليه محمد دادكان رئيس فدراسيون سر دادند.
* بابك ذوالرحمي مهاجم صبا باتري سه دقيقه بعد از حضورش در زمين گل تساوي را به ثمر رساند.
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