استقلال تهران مقابل صبا باتري متوقف شد

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فوتبال استقلال صدرنشين رقابت هاي ليگ برتر در اين ديدار دو مهاجم اصلي خود را به خدمت نداشت با اين حال توانست در غياب ياران كليدي خود در همان ابتداي بازي از حريف پيش بيفتد. اميرحسين صادقي در دقيقه 15 موفق شد ضربه ارسالي مجتبي جباري را با سر به گل تبديل كند و استقلال را به پيروزي اميدوار سازد.

صباباتري پس از دريافت گل حملات پردامنه اي را برروي دروازه استقلال پي ريزي كرد اما مهاجمان اين تيم با كم دقتي اين فرصت ها را از دست دادند تا بازي با همان نتيجه يك بر صفر به سود استقلال خاتمه پيدا كند.

در نيمه دوم تيم فوتبال صبا باتري آهنگ تهاجمي تري پيدا كرد و حملات خود را بر روي دروازه استقلال بيشتر كرد. اين در حالي بود كه قلعه نويي در دقيقه 65 و اميرحسين صادقي در دقيقه 68 از زمين اخراج شدند و اين موضوع برتري رواني و عددي را به سود صبا رقم زد تا آنجا كه حملات زهردارتري را بر روي دروازه اتقلال ترتيب دادند.

صبا باتري سرانجام مزد برتري خود در نيمه دوم مقابل استقلال را گرفت و در دقيقه 80 توسط بابك ذوالرحمي به گل تساوي دست پيدا كرد.روند اين بازي پس ازتساوي آرام تر شد و جز معدود حملاتي از جانب دو تيم صحنه قابل توجه ديگري در حين بازي به وجود نيامد.

استقلال با اين تساوي 32 امتيازي شد و با 4 امتياز اختلاف نسبت به سايپا تيم دوم جدول به صدرنشيني خود ادامه داد. صبا باتري هم با 23 امتياز همچنان در رده ششم جدول زده بندي قرار دارد.

بقيه ديدارهاي هفته شانزدهم فردا پيگيري مي شود.