مستمري معلولان بم 9 ماه است پرداخت نمي شود

مصطفي جان قلي مدير مجتمع آموزشي و توانبخشي معلولين ضايعه نخاعي امام رضا بم ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر گفت: در حادثه زلزله بم 2600 نفر معلول شدند كه از اين تعداد 243 نفر ضايعه نخاعي هستند و بر اساس آخرين آمار 73 نفر از معلولان نخاعي با درمانهاي انجام شده ، هم اينك قادر هستند با كمك ويلجر زندگي عادي خود را اداره كنند.

وي گفت : متاسفانه هنوز بسياري از تعهدات سازمانهاي ذي ربط در مقابل معلولان بم محقق نشده است. به عنوان مثال شركت هاي بيمه به اين بهانه كه اعتبارات لازم واريز نشده ، زير بار بيمه معلولان بم نمي روند.

جان قلي درعين حال ادامه داد : به رغم گذشت بيش از 9 ماه از سال 84 ، هنوز مستمري معلولان كه ماهانه 48 هزار تومان است تامين نشده است.

مدير مجتمع آموزشي و توانبخشي معلولين ضايعه نخاعي امام رضا (ع) بم افزود: هم اكنون تنها 15 تا 20 درصد از هزينه هاي اين مركز توسط بهزيستي و مابقي را خيرين تامين مي كنند.

وي با اعلام اينكه تاكنون چندين نفر از مددجويان اين مركز پس از درمان در مشاغلي مانند مسافركشي ، فروشندگي و تعمير ويلچر مشغول شده اند ، گفت : اگر قانون اختصاص 3 درصد از ظرفيت هاي استخدامي ادارات كه امروز عملا به فراموشي سپرده شده ، اجرايي شود ، مشكل بسياري از معلولان تا حدود زيادي رفع خواهد شد.

جان قلي در پايان گفت : از 54 معلول نخاعي كه از زمان وقوع زلزله در اين مركز به صورت شبانه روزي پذيرفته شده اند با پيگيريهاي انجام شده 41 نفر در منازل قبلي خود " اسكان موقت " داده شده و هم اكنون تلاش براي ادامه اسكان موقت 13 نفر باقي مانده ، ادامه دارد.