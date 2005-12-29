هلال احمر 634 ميليارد ريال در بم هزينه كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان تداركات پزشكي جمعيت هلال احمر با ارائه گزارشي زمان شروع پروژه را خرداد 83 اعلام كرد و گفت: اين مركز در زميني به مساحت 1850 متر مربع با سطح زيربنا 3000 متر مربع در 3 طبقه احداث شده كه براي ساخت آن بالغ بر 18 ميليارد ريال هزينه شده است.

رهيده با ذكر اين مطلب كه كل اعتبار پروژه از محل كمكهاي مالي كاركنان كارخانجات و واحدهاي توليدي سازمان تداركات پزشكي ، اعانات و مردم تامين شده ، اعلام كرد: براي تجهيز اين مركز مبلغ 5/9 ميليارد ريال هزينه صرف شده كه اعتبار آن از محل كمكهاي سازمان صليب سرخ هلند تامين شده است.

بنابرهمين گزارش ، در اين مركز درمانگاه عمومي و بخشهاي تخصصي جراحي، مركز فيزيوتراپي و توانبخشي، كلينيك هاي دندانپزشكي، چشم پزشكي، راديولوژي و سونوگرافي، آزمايشگاه تشخيص طبي و داروخانه داير مي شود. همچنين بخش همودياليز از ديگر فعاليتهاي اين مركز درماني خواهد بود.

در اين مراسم دكتر احمد نوربالا رئيس جمعيت هلال احمر با شرح اجمالي اقدامات جمعيت در ارتباط با زلزله بم ، حضور و امدادرساني جمعيت هلال احمر، حمايت و مشاركت مردم ، تمامي نهادها و سازمانها را موفقيت آميز توصيف كرد و بر حضور مستمر و ارائه خدمات امداد و نجات، اسكان، تغذيه و حمايت هاي رواني آسيب ديدگان از حادثه اشاره كرد.

وي هزينه هاي انجام شده توسط جمعيت هلال احمر در زلزله بم را بالغ بر 634 ميليارد ريال عنوان كرد و اعلام داشت: تنها 386 ميليارد ريال از طريق كمك هاي مردمي، دولت و حمايت هاي بين المللي تامين شده و بيش از 247 ميليارد ريال نيز از هزينه هاي انجام شده از محل منابع مالي و امكانات اختصاصي جمعيت هلال احمر تامين شده است.

همچنين رئيس جمعيت هلال احمر تعامل بين المللي در زلزله بم را در اجراي بيش از 23 پروژه كه با مشاركت سازمانهاي بين المللي و جمعيت هلال احمر در حال انجام است را ، از ديگر موفقيت هاي هلال احمر ذكر نمود.