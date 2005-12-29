5 هزار نفر در دانمارك مسلمان شدند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، در خبري كه قبلا با شماره 270760 منتشر شده بود بنابر اشتباه مترجم عبارت"تاكنون" از متن حذف شده بود كه بدينوسيله خبر مذكور تكرار و اصلاح مي شود.

بر اين اساس تعداد شهروندان دانماركي كه اسلام مي آورند هر روز افزايش مي يابد، در اين ميان اكثريت اين افراد را جوانان تشكيل مي دهند و به عبارت ديگر مي توان گفت، يك سوم از تازه مسلمانان جوانان دانماركي هستند.

تعداد تازه مسلمانان سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.

دختران نيز تعداد بسياري از اين تازه مسلمانان محسوب مي شوند كه به علت ازدواج با مسلمانان به دين اسلام روي آورده اند.

اين روزنامه دانماركي اعلام كرده است كه 5000 دانماركي طي چن سال اخير مسلمان شده اند. اين آمار توسط امامان جماعت، مراكز اسلامي و واعظان مساجد در اختيار اين روزنامه دانماركي قرار گرفته است.

مسلمانان دانمارك 180 هزار نفر تخمين زده شده اند كه اين تعداد 3 درصد جامعه دانمارك را تشكيل مي دهد. سه نماينده مسلمان در پارلمان اين كشور راه يافته اند و اسلام پس از پروتستان لوتران كه پيروان آن 54 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، دومين دين بزرگ دانمارك محسوب مي شود.

مسلمانان دانمارك به تازگي در اعتراض به انتشار كاريكاتور توهين آميز پيامبر اسلام (ص) درروزنامه "جولند پستن" دست به اعتراض زدند و امتناع ديدار نخست وزير اين كشور با سفراي كشورهاي اسلامي در دانمارك نيز توسط چند وزير اسبق وزارت امور خارجه دانمارك مورد انتقاد قرار گرفت.

