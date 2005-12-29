معاون نخست وزير بحرين بر حق بهره برداري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مدير كل خليج فارس وزارت امور خارجه كه به دعوت همتاي بحريني در منامه بسر مي برد، در اين ملاقات ضمن ابراز خشنودي از روند رو به رشد روابط كشورمان با پادشاهي بحرين بر اراده دولت جمهوري اسلامي ايران بر گسترش روابط با كشورهاي همسايه مسلمان تاكيد كرد.

معاون نخست وزير بحرين روابط دو كشور را حسنه و برادرانه توصيف نمود و از حق بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي توسط كشورمان حمايت كرد.

شيخ محمد بن مبارك افزود: بحرين و شوراي همكاري خليج فارس خواستار خلع سلاح هسته اي خاورميانه مي باشند و با استثنا كردن اسرائيل از طرح خلع سلاح هسته اي منطقه اي مخالف هستند.

مدير كل خليج فارس كشورمان با دكتر محمد عبدالغفار وزير اطلاع رساني بحرين نيز ديدار و پيرامون راههاي گسترش روابط فرهنگي و برگزاري هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بحرين گفتگو و تبادل نظر كرد.