  1. سیاست
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۱۵

در ديدار با مديركل خليج فارس وزارت خارجه؛

معاون نخست وزير بحرين بر حق بهره برداري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي تاكيد كرد

"فومني حائري" مدير كل خليج فارس وزارت امور خارجه كشورمان با شيخ "محمد بن مبارك آل خليفه" معاون نخست وزير بحرين ديدار و مذاكره كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مدير كل خليج فارس وزارت امور خارجه كه به دعوت همتاي بحريني در منامه بسر مي برد، در اين ملاقات ضمن ابراز خشنودي از روند رو به رشد روابط كشورمان با پادشاهي بحرين بر اراده دولت جمهوري اسلامي ايران بر گسترش روابط با كشورهاي همسايه مسلمان تاكيد كرد.

معاون نخست وزير بحرين روابط دو كشور را حسنه و برادرانه توصيف نمود و از حق بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي توسط كشورمان حمايت كرد.

شيخ محمد بن مبارك افزود: بحرين و شوراي همكاري خليج فارس خواستار خلع سلاح هسته اي خاورميانه مي باشند و با استثنا كردن اسرائيل از طرح خلع سلاح هسته اي منطقه اي مخالف هستند.

مدير كل خليج فارس كشورمان با دكتر محمد عبدالغفار وزير اطلاع رساني بحرين نيز ديدار و پيرامون راههاي گسترش روابط فرهنگي و برگزاري هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بحرين گفتگو و تبادل نظر كرد.

کد مطلب 271737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها