سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از حل مشكل حقوق كاركنان مركز گفتگوي تمدنها خبر داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"،در اين گزارش آمده است: بر اساس تصميم گيري شوراي عالي اداري در دولت گذشته، مركز گفتگوي تمدنها كه وزارت امور خارجه از پذيرش آن به عنوان بخشي از سازمان خود سر باز زده بود، به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ملحق شده كه شرح آن از اين قرار است:اما مي دانيم كه الحاق يك مجموعه نهادي به نهاد ديگر نبايد با صرف خريد ساده يك كالا اشتباه گرفته شود، چنين كاري نيازمند زمينه سازي، سرمايه گذاري و تامين بودجه است.متاسفانه با مركز گفتگوي تمدنها، ناخواسته به گونه اي رفتار شده كه حاصل آن، طفل سر راهي را به ذهن متبادر مي سازد.

بر اساس مصوبه 155580/1901 مورخه 23/8/83 شورايعالي اداري، اين مركز به وزارت امور خارجه ملحق شد اما اين وزارتخانه پس از گذشته 8 ماه از اجراي مصوبه و الحاق مركز امتناع ورزيد و درست در چنين شرايط تعليق مركز همراه با عدم پرداختهاي آن بود كه بر اساس مصوبه ديگري اين مركز (به طور شتابزده) به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ملحق شد.بنابراين الحاق شتابزده اين مركز به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به طوري كه اين مركز با مجموعه مطالبات و بدهي در پرداختها، به اين سازمان ملحق شد با اين حال رياست محترم سازمان با هدف تكريم كاركنان فرهيخته اين نهاد پيگيري هاي لازم را به عمل آورد كه منجر به دريافت 500 ميليون ريال از رياست جمهوري براي پرداخت هاي سه ماهه نخست امسال مركز گفتگوي تمدنها شد كه از سوي سازمان فرهنگ و ارتباطات تماما در اختيار اين مركز قرار گرفت.

در سه ماهه سوم امسال نيز رياست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات رايزني هايي را با مقامات مالي كشور براي حل مشكل حقوق كاركنان اين مركز به عمل آورد و معاونت اداري و مالي را موظف به پيگيري جدي و سريع اين مساله كرد كه در هفته جاري اين مساله حل و برطرف شده و حقوق آنها در اين دوره زماني پرداخت شد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هيچگونه چشمداشتي نسبت به مركز گفتگوي تمدنها ندارد، اما جالب است بدانيد اين مركز كه با بدهي هايش و بدون زمينه چيني و فراهم سازي لازم، شتابزده به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ملحق شد، بخشهاي سرمايه اي (معنوي) آن نظير كتابخانه ارزشمند آن به فرهنگستان هنر منتقل شد و اين سازمان را از آن بي نصيب گذاشتند و مجموعه اي مملو از مطالبات و بدهي به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ملحق كردند.

با اين وجود رياست محترم سازمان در هفته جاري دستور اختصاص 4 (چهار) ميليارد ريال از بودجه اين سازمان براي پرداخت مطالبات حقوق پرسنل و امور پژوهشي اين مركز صادر كردند كه در همين هفته پرداخت ها صورت گرفت به طوري كه حقوق پرسنل آن 15 درصد بيش از گذشته پرداخت شد و انتظار دارد اين مبلغ توسط مركز مالي و تامين بودجه كشور به بودجه سازمان بازگردانده شود تا ما با مشكل مواجه نشويم.

گفتني است كه كاركنان مركز گفتگوي تمدنها در اوايل دي ماه با ارسال نامه سرگشاده اي به مسئولان ارشد نظام خواستار رسيدگي آنان به حقوق عقب افتاده خود و تعيين وضعيت اين مركز شدند.

در نسخه اي از اين نامه كه به "مهر" ارسال شده بود، با اظهار نگراني شديد از "بيكار شدن قريب به 80 نفر از كاركنان اين مركز و اجحاف بر آنان در پرداخت حقوق واقعي و قانوني شان" خواستار اقدام فوري براي پرداخت حقوق و برقراري بيمه كاركنان و ابلاغ آن به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مطرح گرديده است.