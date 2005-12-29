توافق بر سر تعديل قوانين مربوط به راي گيري در مسائل مهم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزيران امور خارجه كشورهاي عرب در اين نشست بر تعديل مقررات راي گيري در اتحاديه عرب به توافق رسيدند، براساس اينكه اين مسئله با اكثريت دو سوم در مسائل واقعي و با اكثريت نسبي در مسائل اجرايي همراه باشد.



وزيران امور خارجه اتحاديه عرب درنشست فوق العاده خود در قاهره كه چهار ساعت به طول انجاميد، مسائل واقعي را مشخص كردند كه بايد با راي اكثريت دو سوم به تصويب برسد كه شامل "مسائل سياسي از جمله مسئله حفظ صلح، امنيت عربي، حاكميت دولتها و امنيت آنها و استراتژي هاي مربوط به تدابير امنيت ملي عربي و تدابير ويژه براي دفع تجاوز از هركشور عضو اتحاديه، حل اختلافات ميان كشورهاي عربي، استراتژيهاي عالي عربي، زمينه هاي همكاري و مشاركت ميان كشورهاي عربي و قطعنامه هاي مخصوص تحريم كشورهاي عربي يا بيگانه و مسائلي كه شورا مصوب مي كند".

وزيران همچنين طبقه بندي برخي مسائل موسساتي و ساختاري را در چارچوب مسائلي كه بايد با اكثريت دوسوم به تصويب برسد، مشخص كردند كه شامل تعديل منشور اتحاديه عرب يا افزودن پيوستها و ايجاد تشكيلات جديد در چارچوب اتحاديه عرب و موافقت با اعضاي جديد يا تعليق عضويت هر يك از اعضاء، تعيين دبيركل اتحاديه و معاونانش است.



قرار است اين تصميمات به نشست آتي سران عرب كه مارس آينده در سودان برگزار مي شود، ارائه شود تا به شكل نهايي تصويب شود.



در نشست فوق العاده سران عرب 12 وزير خارجه و نمايندگاني از ديگر اعضا شركت كردند.



در نشست امروز به علت شركت نكردن وزيران امور خارجه سوريه و لبنان(فاروق الشرع و فوزي صلوخ) به تحولات اين دو كشور پرداخته نشد.