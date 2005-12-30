ساخت نيرگاه گازي 1000 مگاواتي درخرم آباد

به گزارش خبرگزاري "مهر" فلاحتيان،با بيان اين مطلب افزود:اين نيروگاه به وسيله بخش خصوصي و در مدت چهار سال ساخته خواهد شد.



وي خاطرنشان كرد: براي احداث اين نيروگاه 96 هكتارزمين در جاده كمربندي خرم‌آباد خريداري شده و با مساعدت وزارت نفت گاز مورد نياز آن نيز تامين خواهد شد.



فلاحتيان همچنين از احداث ايستگاه هاي برق 63 به 20 كيلوولت "شش چگني" و ايستگاه 230 كيلوولت كوهدشت خبر داد و افزود: براي احداث اين ايستگاهها 33 ميليارد ريال هزينه خواهد شد كه با بهره برداري از آنها وضعيت تامين برق در مناطق كوهدشت، افرينه، پلدختر، دره شهر و اسلام‌آباد غرب بهبود خواهد يافت.

وي با بيان اينكه بهينه ‌سازي تاسيسات صنعت توزيع برق در لرستان دردستوركار اين شركت قرار گرفته است،اظهارداشت: اعتبارات امسال بخش توزيع 110 ميليارد ريال است كه در حوزه‌هاي توسعه و احداث، اصلاح و بهينه ‌سازس شبكه هاي توزيع، روشنايي معابر و تامين برق روستايي هزينه خواهد شد.

