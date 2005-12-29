هيئت بين المللي نظارت بر انتخابات عراق شكايتهاي گروههاي معترض را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين هيئت كه مقر آن در پايتخت اردن قرار دارد، در گزارش قبلي خود تاكيد كرده است كه "انتخابات در مجموع با معيارهاي بين المللي همخواني وهماهنگي داشته است."

اين هيئت، در بيانيه اي اعلام كرد كه اين تيم متشكل از مسئولان بلندپايه اتحاديه عرب و مسئولاني از مجمع نمايندگان سابق كاناداو دانشگاهيان اروپايي شكايتهاي گروههاي معترض (اقليت و طيف علاوي)، مشاركت گروههاي سياسي را بررسي خواهد كرد و نتايج فعاليت خود را به هيئت بين المللي نظارت بر انتخابات منتقل خواهند كرد تا هيئت نيز بر اساس اين نتايج بيانيه اي صادر كند.



هيئت بين المللي نظارت بر انتخابات 15 دسامبر جاري (24 آذر) از هيئت عالي مستقل انتخابات عراق(كميساريا) به علت نقش موفقش در برگزاري اين رويداد مهم در شرايط دشوار عراق تقديركرده بود.



گروههاي وابسته به اقليت(اهل تسنن) و طيف ليبرال العراقيه به رهبري اياد علاوي كه در انتخابات اخير در كسب راي اعتماد ملت عراق توفيقي كسب نكردند، مدعي تقلب در انتخابات شده اند و برگزاري مجدد آن را درخواست كرده اند.



اين گروههاي معترض، هيئت عالي مستقل انتخابات را به طرفداري از ائتلاف عراق يكپارچه متهم كرده اند و خواستار آن شده اند تا سازمان ملل، كميسارياي اروپا و اتحاديه عرب نتايج انتخابات را مورد بازبيني قرار دهند.



هيئت بين المللي نظارت بر انتخابات عراق دسامبر 2004 تشكيل شد كه اعضاي آن از كميته هاي مستقل انتخاباتي و كارشناسان انتخاباتي مي باشند كه بر انتخابات 30ژانويه گذشته (11 بهمن 83) و همه پرسي مربوط به قانون اساسي دائمي در 15 اكتبر(23 مهر) نظارت كرده بود.

نماينده سازمان ملل متحد در هيئت عالي مستقل انتخابات عراق روز گذشته با تاكيد بر سلامت انتخابات اخير، درخواست گروههاي معترض(اقليت و طيف علاوي) را براي برگزاري مجدد آن رد كرد.