به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، محمدصادق مركبي در گفتگو با ستاد خبري جشنواره شهر بهشت در بياني آسيبشناسانه گفت: "نداشتن نيازسنجي و هدفگذاري مناسب و پشتوانه تحقيقاتي و مشخص نبودن مخاطب به طور دقيق باعث شده تا جشنوارهها كارآيي لازم را نداشته باشند."
وي جشنوارهاي را موفق دانست كه به صورت تخصصي كار كرده و غيرمستقيم براي مردم مفيد باشد و افزود: "اگر در اين جشنوارهها الگوسازي به طور صحيح انجام شود سالها بعد هم جواب ميدهد." مركبي با اشاره به سخن ائمه پيرامون دعوت مردم به حق بدون روشهاي زباني اظهار داشت: "اگر ابلاغ ديني با استفاده از ابزارهاي هنري سرلوحه كار قرار گيرد موثرتر خواهد بود." وي تصريح كرد: "در عين حالي كه بايد بين شهر مذهبي و معمولي تفاوتهاي زيادي باشد، در مشهد اين تفاوتها به اندازه لازم مشاهده نميشود."
مدير حوزه هنري خراسان فقدان مديريت يكپارچه فرهنگي هنري را در كاهش خروجيهاي فرهنگي موثر دانست و افزود: "پازل مراكز فرهنگي در مشهد خوب چيده نشده است." به گفته وي وجود مضجع شريف امام رضا، پژوهشگاهها و هنرمندان پتانسيل زيادي را در مشهد به وجود آورده است. مركبي با اشاره به حضور عملي شهروندان در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه با برگزاري جشنواره شهر بهشت با هدف استفاده از هنر شهروندان در معرفي ظرفيتهاي مشهد گفت: "تك تك افراد براي ارتقاء فرهنگ شهروندي مسئول هستيم."
نخستين جشنواره شهر بهشت از 21 تا 29 دي ماه در فرهنگسراي بهشت و غدير برگزار ميشود.
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