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۸ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۲۵

با صدور بيانيه اي ؛

القاعده مسئوليت حمله به اراضي اشغالي ازجنوب لبنان را بر عهده گرفت

گروه القاعده در عراق با صدور اطلاعبه اي مسئوليت حملات موشكي به سرزمين هاي اشغالي را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري رويترز، اين گروه با صدور اعلاميه اي بر روي پايگاه اينترنتي خود مسئوليت حملات موشكي را كه گفته مي شود از خاك لبنان به سوي اسرائيل بوده است بر عهده گرفت.

دراين بيانيه گفته شده است :" فرزندان شيران القاعده ازسرزمين هاي مسلمانان در لبنان اقدام با استفاده ازده موشك اقدام به حملاتي جديد به دولت يهودي كردند".

در اين بيانيه همچنين آمده است:"اين حمله فرخنده پاسخي از سوي مجاهدين به سوگندي است كه آنها با اسامه بن لادن رهبر القاعده ياد كرده اند كه وي خواستار حمله به يهوديان و كافران شده است ".

گفتني است پيش از اين حزب الله لبنان شليك موشك به اراضي اشغالي با لبنان در روزهاي اخير را رد كرده بود.

کد مطلب 271759

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