جنبلاط سوريه را به دست داشتن در شليك موشك از خاك لبنان به فلسطين اشغالي متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جنبلاط امروز در منطقه الشوف در جنوب شرق بيروت گفت : " نظام سوريه همزمان با اعياد سال نو ميلادي پيامهاي مختلفي ارائه مي كند كه معمولان پيامهاي مسموم كشنده و غير اخلاقي است."



وي افزود: " اولين پيام درموشكها است، موشكهايي كه از جريان ناشناس از جنوب آزاد شده به مرزهاي شمالي اسرائيل(مناطق اشغالي 1948) شليك شده است و طبعا حمله هوايي(اسرائيل) هم پاسخ اين موشك ها است."



جنبلاط اين سئوال را مطرح كرد كه " چرا نظام سوريه از چنين موشكهاي ناشناخته اي درجولان اشغالي استفاده نمي كند، چرا از جنوب لبنان آزاد شده موشكهاي ناشناخته را شليك مي كند؟ بايد همين مسئله درجولان اشغالي اجرا شود پيش از آنكه در لبنان به نام ملي گرايي و همسويي مسيرها عرض اندام كند."



خبرگزاري فرانسه اعلام كرد:با وجودي كه هيچ سند رسمي وجود ندارد كه هويت مزارع شبعا را كه اسرائيل در سال 1967 از سوريه اشغال كرد، ثابت كند، سازمان ملل آن را سرزميني متعلق به سوريه دانسته است در حالي كه بيروت خواهان حاكميت بر آن است .

جنبلاط گفت : " وحدت لبنان را همزمان با اعياد هدف قرار داده اند،اينكه از سرزمين آزاد شده موشكهايي شليك شود و عكس العمل آن(حملات هوايي اسرائيل) داراي ابعاد سياسي و اقتصادي است، گويي مي خواهند به كساني كه قصد ديدار از لبنان را دارند، بگويند: به لبنان سفر نكنيد، زيرا كشوري خطرناك است."



جنگنده ها و بالگردهاي رژيم اسرائيل طي 48 ساعت گذشته در چند نوبت همزمان منطقه اي را درجنوب بيروت هدف موشك قرار دادند.