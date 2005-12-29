جنايت هولناك تروريستهاي تكفيري در قتل عام 14 عضو يك خانواده شيعي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته يك منبع در پليس عراق 14 عضو يك خانواده شيعه امروز پنجشنبه در داخل منزل خود توسط تروريستهاي تكفيري قتل عام شدند.



اين منبع افزود: افراد ناشناس مسلح(تكفيري هاي تروريست) امروز به منزلي در منطقه المحموديه در 20 كيلومتري جنوب بغداد يورش بردند و تمامي 14 عضو يك خانواده را به ضرب گلوله به قتل رساندند.



اين درحالي است كه پيش از اين منابعي در پليس اعلام كرده بودند كه اعضاي اين خانواده 14 نفره در داخل ميني بوسي در منطقه لطيفيه قتل عام شدند.



يك منبع در وزارت كشور پيشتر گزارش داده بود كه 11 عراقي در يك ميني بوس در حمله مردان مسلح قتل عام شدند.



لطيفيه و محموديه در تقاطع جاده اي واقع شده اند كه بغداد را با شهرهاي شيعي جنوب عراق متصل مي كند كه به اين منطقه به علت اينكه بيشترين حملات آدم ربايي و حملات مسلحانه به زائران عتبات عاليات و نيروهاي عراقي در آنجا صورت مي گيرد، "مثلث مرگ" نام نهاده اند.