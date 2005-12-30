ايران 9.5 ميليارد يورو كالا و خدمات از اتحاديه اروپا وارد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از يوروستات، واردات ايران از اتحاديه اروپا در سال 2005 نسبت به سال 2004 با 2.4 ميليارد يورو كاهش مواجه شد.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه ايران در سال 2004 مجموعا 11.9 ميليارد يورو كالا و خدمات از اتحاديه اروپا وارد كرده بود، اين رقم در سال 2005 به 9.5 ميليارد يورو كاهش يافت.

با وجود كاهش 2.4 ميليارد يورويي واردات ايران از اتحاديه اروپا، ايران در سال 2005 به رتبه بيست و يكمين مقصد صادرات اتحاديه اروپا تبديل شد، كه نسبت به رتبه بيست و دوم سال 2004 يك پله صعود نشان مي دهد.

اين گزارش حاكي است، ايران طي پنج سال گذشته (2001 تا 2005) مجموعا 46.4 ميليارد يورو كالا و خدمات از اتحاديه اروپا وارد كرده است كه سال 2004 بالاترين و سال 2001 پايين ترين رقم واردات ايران رخ داده است.

مركز آمار اتحاديه اروپا، يوروستات، همچنين واردات ايران از اين اتحاديه در سال 2001 را 6.8 ميليارد يورو، در سال 2002 برابر با 8.2، و در سال 2003 برابر با 10 ميليارد يورو برآورد كرده است.

اين گزارش همچنين حاكي است، واردات 9.5 ميليارد يورويي ايران از اتحاديه اروپا در سال 2005 حدود 1.2 درصد از كل صادرات 776 ميليارد يورويي اين اتحاديه به ساير نقاط جهان را شامل مي شده است.

بر پايه همين گزارش، ايران در سطح خاورميانه پس از امارات، عربستان و اسرائيل چهارمين مقصد صادرات اتحاديه اروپا در سال 2005 بوده است.

بر اين اساس، واردات امارات، عربستان و اسرائيل از اتحاديه اروپا در سال 2005 به ترتيب 17.7، 11.3 و 10 ميليارد يورو بوده است.

يوروستات همچنين آمريكا را به عنوان مهمترين مقصد صادرات اتحاديه اروپا در سال 2005 اعلام كرده است. آمريكا در سال 2005 بيش از 182.5 ميليارد يورو از اتحاديه اروپا كالا و خدمات وارد كرد كه نزديك به 23 درصد كل صادرات اين اتحاديه را شامل مي شده است.

بر اساس اين گزارش، ديگر مقاصد بزرگ صادرات اتحاديه اروپا در سال 2005 به ترتيب عبارت بوده اند از: سوئيس با واردات 60.3 ميليارد يورو، روسيه با 40، چين با 37.5، ژاپن با 32.2، تركيه با 29.9، نروژ با 24.8، امارات با 17.7، كانادا با 17.2، و روماني با 15.7 ميليارد يورو.

