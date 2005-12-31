قضاوت وظيفه داور است نه بازيكن/ داوران نبايد استرس بازيكنان را بيشتر كنند

حميد راهجرديان داوراول اين بازي درمورد اعتراض بازيكنان به خبرنگار" مهر" گفت: اعتراض بازيكنان آذرپيام زياد منع قانوني نداشت چرا كه حساسيت بازي بالا بود. گويا در بازي رفت دو تيم نيز مشكلاتي به وجود آمده بود كه حساسيت را در اين بازي دو چندان كرده بود و اين اعتراضات نيز طبيعي بود.

وي در مورد برخي ايرادات به قضاوت و تصميمات اشتباه گفت: قضاوت دراين مورد مخصوص داوراست ، يعني تيم داوري ازجمله داوران خط و داوران روي تور، اين به بازيكنان ارتباطي ندارد كه اعتراض كنند و بايد بگويم اين چنين نيست و مشكلي هم وجود نداشت.

راهجرديان درمورد حركت كواچ دركشيدن تور و عدم اخطار به وي گفت: داوران بايد تشخيص دهند كه حركت بازيكن از روي استرس زياد بوده است يا اينكه قصد توهين به داوريا تيم حريف را داشته است. نه اينكه خود داورباعث افزايش استرس شود. من در آن صحنه تشخيص دادم حركت كواچ از روي استرس بازي است.

راهجرديان درپايان گفت: من معتقدم داور بايد در زمين مديريت كند و استرس بازيكنان را كنترل كرده تا موجب جنجال نشود.