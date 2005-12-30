بودجه استان هاي محروم در سال 1385 دو برابر مي شود/ پروژه هاي كليدي در سفرهاي استاني رييس جمهوري شناسايي مي شوند

محمد قاسم حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: رييس جمهوري بر توزيع عادلانه منابع بانكي كه هم اكنون آغاز شده است، و درآمدهاي نفتي در استان هاي مختلف كشور و به خصوص مناطق محروم تاكيد دارد.

وي افزود: جهت گيري هاي رييس جمهوري، دولت و سه صورت جلسه به امضا رسيده در استان هاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان از بيش از دو برابر شدن منابع بودجه عمومي استان هاي محروم كشور در سال 1385 حكايت دارد.

حسيني تاكيد كرد: با انجام اين كار، ظرف دو سال آينده استان ها و مناطق محروم كشور با جهش توسعه فوق العاده اي روبرو خواهند شد.

معاون پارلماني و امور استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در سفرهاي استاني رييس جمهوري، پروژه هاي كليدي استان ها براي تزريق منابع مورد نياز شناسايي مي شوند.

وي با اشاره به اين كه تهيه و تنظيم لايحه تقسيم عادلانه درآمدهاي نفتي ميان استان ها در دستور كار دولت قرار دارد، تاكيد كرد: هم اكنون با توجه به رقم پايين بودجه عمومي استان ها، طبيعتا منابع كمتري براي توسعه آنها اختصاص مي يابد. ولي با افزايش درآمدهاي نفتي و بودجه استان ها، منابع بيشتري براي توسعه اين مناطق اختصاص خواهد يافت.