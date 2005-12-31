مدعيان پوشيدن پيراهن تيم ملي شش ماه فرصت دارند/ هيچ عذر و بهانه اي پذيرفته نيست

عليرضا سمندررييس فدراسيون كاراته ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: به تمام مدعيان حضوردرتيم ملي 6 ماه فرصت مي دهيم تا خود را آماده رقابتهاي انتخابي كنند. در تاريخ 20 تيرماه با انجام مسابقه انتخابي به صورت علني و با حضور داوران رسمي تركيب تيم ملي را مشخص و آماده حضوردرمسابقات جهاني و دوحه قطرمي شويم.

وي ادامه داد : درمسابقات انتخابي به سابقه ، تجربه ، عنوان و يا پيشينه قهرمانان توجهي نخواهيم داشت و تنها نتايج رقابتهاي انتخابي دراولويت قرارخواهد داشت، ضمن اينكه هيچ عذر و بهانه اي براي غيبت هاي احتمالي مورد قبول نخواهد بود.

سمندربا بيان اينكه اردوي آمادگي تيم ملي از اول بهمن آغاز خواهد شد و در پي آن با تشكيل اردوي آمادگي موقت تيم ملي را براي شركت درمسابقات پراهميت سال آتي آغاز خواهيم كرد افزود : تنها هدف ما كسب موفقيت درمسابقات جهاني و تكرار نتايج درخشان كاراته بوسان در دوحه هستيم و دراين راه فقط نفرات شايسته عضو تيم ملي خواهند شد.

رييس فدراسيون كاراته درپايان گفت : براي مسابقات انتخابي نفرات اعزامي به مسابقات جهاني مكزيك ، رقابتهاي قهرماني آسيا، بازيهاي كشورها ي اسلامي و نفرات اميد اعزامي به جهاني قبرس معاف هستند و مستقيم به اردو راه پيدا مي كنند.