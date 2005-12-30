حماس دخالت كميته چهارجانبه در امور داخلي فلسطينيان را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، حماس اعلام كرد: اين بيانيه صريحا نشان داد كه كميته چهارجانبه صلح خاورميانه به صحنه اي براي بيان عزم و اراده و مواضع آمريكا دربرابر سكوت تعجب انگيزساير اعضاي اين كميته تبديل شده است .

در بيانيه حماس آمده است :هدف كميته چهارجانبه ازصدوربيانيه اخيرش ، تحريك تشكيلات خودگردان فلسطين به جلوگيري از شركت نامزدهاي حماس در انتخابات پارلماني است .

كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا ، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل روز گذشته دربيانيه اي اعلام كرد: دولت فلسطيني كه به زودي ازطريق انتخابات آينده شكل خواهد گرفت بايد ملزم به حق موجوديت اسرائيل باشد ونبايد گروه هاي مسلح مخالف صلح با اسرائيل را در خود جاي دهد.

حماس تاكيد كرد: بيانيه كميته چهار جانبه سوال هاي زيادي را برمي انگيزاند و اين سوال را مطرح مي كند كه نقش كميته در زماني كه اراده آن توسط آمريكا سلب شده و تحت فشارهاي اين كشوردر حمايت از اسرائيل موضعگيري مي كند.چيست؟ .

با اين حال جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) با محكوم كردن بيانيه كميته چهارجانبه، از سكوت آن در برابر استمرار تجاوزات روزانه صهيونيست ها عليه مردم فلسطين ابراز تعجب و شگفتي كرد .



دربخشي ديگر ازبيانيه حماس آمده است: اعضاي كميته چهار جانبه همچنان در برابر حملات هوايي و زميني ارتش اشغالگر قدس به ساكنان فلسطيني در غزه و نيزايجاد منطقه حائل در شمال اين منطقه سكوت اختيار كردند.

با اين حال جنبش حماس هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي فلسطينيان را كاملا رد كرد و از تشكيلات خودگردان فلسطين وگروه هاي جهادي و مردمي خواست دخالت بيگانگان را رد كنند.

كميته چهارجانبه صلح خاورميانه با مشاركت نمايندگان گروه هاي مقاومت به ويژه جنبش هاي جهاد اسلامي و مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) دردولت آينده مخالفت كرد.



كميته چهارجانبه در بيانيه خود آورده است: دردولت جديد فلسطين نبايد افرادي كه متعهد به اصل حق اسرائيل درموجوديت خود و ايجاد صلح و امنيت متعهد نيستند و كنار گذاشتن اعمال خشونت آميز و تروريسم را اعلام نمي كنند، حضور داشته باشند.