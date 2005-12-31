به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، عباس اقسامي، افشين خورشيد باختري و محمود فتح‌اللهي به عنوان هيأت داوران اين جشنواره در بخش بهترين بروشور، جايزه خود را به كوثر فتاحي طراح بروشور نمايش "گل شوران" از آموزشكده فني اروميه دادند.



حميد حاصلي نيز به عنوان بهترين آهنگساز براي نمايش "پيامبر شوريده" از دانشگاه كردستان انتخاب شد و در بخش طراحي صحنه تنها از علي شكري براي طراحي صحنه نمايش "ديوار" از دانشگاه آزاد ايلام تقدير به عمل آمد.



هيأت داوران در بخش بازيگري زن ضمن تقدير از منا شمس‌الدين براي بازي در نمايش "لير بيچاره" از دانشگاه آزاد اراك، جايزه سوم خود را به فروغ امجدي بازيگر "گل شوران" داد و جايزه دوم نيز به طور مشترك نصيب شهره رعايتي بازيگر "شب‌هاي آوينيون" و فائزه خوانساري از دانشگاه آزاد اراك شد. سارا تقوي بازيگر "آب و خواب" از همين دانشگاه نيز جايزه اول بازيگري زن را به خود اختصاص داد.



در بخش بازيگري مرد نيز ضمن تقدير از سيدمحمدباقر قوام بازيگر "سه شب با مادكس" از دانشگاه نبي اكرم تبريز، آرش غلام آزاد بازيگر "لير بيچاره" از دانشگاه آزاد اراك و حسين ترقي بازيگر "پيامبر شوريده" از دانشگاه كردستان رتبه سوم را كسب كردند. هيأت داوران اين جشنواره برگزيده‌اي براي رتبه اول و دوم بازيگري مرد نداشت.



به گزارش "مهر"، در بخش نمايشنامه‌نويسي ضمن تقدير از سارا تقوي نويسنده نمايشنامه "آب و خواب"، جايزه سوم نمايشنامه‌نويسي به صابر دلبينا نويسنده نمايشنامه "پيامبر شوريده" از دانشگاه كردستان اهدا شد. در اين بخش نيز برگزيده اول و دوم وجود نداشت.



هيأت داوران در بخش كارگرداني هيچ كدام از كارگردانان اين جشنواره را شايسته دريافت رتبه اول تا سوم ندانست و تنها از حسين جمالي كارگردان "لير بيچاره" از دانشگاه آزاد اراك تقدير كرد.



سه نمايش برگزيده اين جشنواره براي شركت در جشنواره اصلي كه ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود مشروط به بازبيني مجدد و انجام اصلاحات اعلام شد؛ "پيامبر شوريده" از دانشگاه كردستان، "آب و خواب" و "لير بيچاره" از دانشگاه آزاد اراك به مرحله نهايي راه پيدا كردند.



نهمين جشنواره بين‌المللي تئاتر دانشگاهي ايران اوايل ارديبهشت ماه 85 در تهران برگزار مي‌شود و برگزيدگان جشنواره‌هاي منطقه‌اي دانشگاهي ايران امكان حضور در اين جشنواره را دارند.