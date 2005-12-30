چلبي سرپرستي وزارت نفت عراق را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت عراق اعلام كرد كه ابراهيم بحر العلوم به مدت 30 روز از كار خود كنارگذاشته خواهد شد و احمد چلبي سرپرستي اين ورارتخانه را بر عهده مي گيرد .



يك مقام عراقي كه خواست نامش فاش نشود، اظهارداشت كه اين تصميم به علت اعتراضات بحرالعلوم به اعلام زود هنگام افزايش بهاي بنزين صورت گرفت .



دولت عراق اوايل ماه جاري درتلاش براي كاهش يارانه، اعلام كرد كه بهاي بنزين را سه برابر افزايش خواهد داد كه اين امر با اعتراضات گسترده در سرتاسر اين كشور روبرو شد .



ابراهيم بحرالعلوم اوايل ماه جاري در يك كنفرانس مطبوعاتي تهديد كرده بود: در صورتي كه دولت تصميم خودمبني بر افزايش بهاي بنزين را لغو نكند ، استعفاء خواهد كرد .