به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، گالري سيحون يكي از فعالترين گالريهاي سالهاي اخير است كه اين هفته ميزبان آثار آيسان خرمينژاد است. اين هنرمند جوان با قريحه و ذوق فراوان، به خلق آثاري با درونمايه ابنيه تاريخي و سنتي ايران پرداخته است.
بازارچه كاشان، باغ تهران و ساير ابنيه و اماكن تاريخي و سنتي ايران از موضوعات اصلي نمايشگاه خرمينژاد است. با اين هنرمند طول نمايشگاه را قدم زديم و از آثار ديدن كرديم. وي درباره آثار خود و اينكه چرا سوژه ابنيه سنتي و تاريخي را انتخاب كرده به خبرنگار "مهر" گفت: "همانطور كه ميبينيد، اغلب آثار من در اين نمايشگاه مربوط به بافتهاي قديمي و سنتي شهرهاي مختلف ايران است. هدف من از برگزاري چنين نمايشگاهي گشودن دري روي آثار مهجور و در عين حال باارزش كشورمان است. من معتقدم با به نمايش درآمدن اين آثار ديدگاه دانشجوهاي معماري به زواياي بناهاي ايران تغيير ميكند و با نگرش عميقتر ميتوانند به ثبت اين بناها در اثر خود بپردازند."
به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، اين هنرمند جوان افزود: "بيشترين مشكل در حوزه آموزشي به خصوص در زمينه معماري از خود دانشجويان ناشي ميشود. واقعيت اين است كه دانشجويان معماري از وجود آثار معماري و باستاني در كشور خودمان غافل هستند. اين بيتوجهي در حالي است كه امروز اروپاييها روي معماري ما دقيق هستند و با دنبال كردن جهات آن، معماري ايران را يك شاهكار ميخوانند. متاسفانه ما به عنوان متوليان معماري ايراني به مسائل اقليمي و معماري خود بيتوجه هستيم."
در نمايشگاه آيسان خرمينژاد هجده اثر آبرنگ به چشم ميخورد. گرچه به گفته خودش اين نمايشگاه اولين تجربه انفرادياش محسوب ميشود، اما دقت نظر در آثار حكايت از اين دارد كه هنرمند سعي در القاي نگاهي نو به اثر داشته است.
آيسان خرمينژاد دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معماري از دانشگاه شهيد بهشتي است. وي كه برگزاري اولين نمايشگاه انفرادي خود را در گالري سيحون تجربه ميكند، تاكنون در چهار نمايشگاه گروهي به ارائه اثر پرداخته است.
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