  1. سیاست
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۲۳

طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي؛ ضرورت ها و پيامدها (14)

قديري ابيانه: سايت ها بايد تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند// رسانه به "رسانه مكتوب" خلاصه نمي شود

قديري ابيانه: سايت ها بايد تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند// رسانه به "رسانه مكتوب" خلاصه نمي شود

قديري ابيانه كارشناس مسائل فرهنگي گفت: شبكه هاي تلويزيوني، رسانه هاي مكتوب، سينما، حتي جلسات عمومي و طبعا اينترنت هم بايد مورد شمول و نظارت قانون مطبوعات قرار بگيرند.

محمد حسن قديري ابيانه صاحبنظر فرهنگي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي اظهار داشت: يكي از دلايل وضع قانون مطبوعات، دفاع از حقوق و شخصيت مردم است.نبايد قدرتمندان و صاحبان رسانه ها، بتوانند حقوق و آبروي مردم را لگدمال كنند.

وي با تاكيد بر قانونمند شدن فعاليت هاي سايت ها افزود : طبيعي است كه رسانه به "رسانه مكتوب" خلاصه نمي شود، سايت ها هم بايد تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند وقانون مطبوعات هم فقط شامل مطبوعات مكتوب نيست.

ابيانه ادامه داد: شبكه هاي تلويزيوني ، رسانه هاي مكتوب، سينما، حتي جلسات عمومي و طبعا اينترنت ، هم بايد مورد نظارت و شمول قانون مطبوعات قرار بگيرند.

قديري ابيانه در خاتمه ابزار اميدواري كرد كه طرح شناسنامه دار كردن سايت ها هرچه زودتر شروع شود.

کد خبر 271969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها