قديري ابيانه: سايت ها بايد تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند// رسانه به "رسانه مكتوب" خلاصه نمي شود

محمد حسن قديري ابيانه صاحبنظر فرهنگي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي اظهار داشت: يكي از دلايل وضع قانون مطبوعات، دفاع از حقوق و شخصيت مردم است.نبايد قدرتمندان و صاحبان رسانه ها، بتوانند حقوق و آبروي مردم را لگدمال كنند.

وي با تاكيد بر قانونمند شدن فعاليت هاي سايت ها افزود : طبيعي است كه رسانه به "رسانه مكتوب" خلاصه نمي شود، سايت ها هم بايد تحت شمول قانون مطبوعات قرار گيرند وقانون مطبوعات هم فقط شامل مطبوعات مكتوب نيست.

ابيانه ادامه داد: شبكه هاي تلويزيوني ، رسانه هاي مكتوب، سينما، حتي جلسات عمومي و طبعا اينترنت ، هم بايد مورد نظارت و شمول قانون مطبوعات قرار بگيرند.

قديري ابيانه در خاتمه ابزار اميدواري كرد كه طرح شناسنامه دار كردن سايت ها هرچه زودتر شروع شود.