يك صاحبنظر فناوري اطلاعات: سايت ها نبايد مشمول قانون مطبوعات شود//"انجمن صنفي" سايت هاي خبري تاسيس گردد

مصطفي قوانلو قاجار كارشناس تحليل خبرگزاري ميراث فرهنگي و صاحبنظر امور I.T در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر" افزود: ظرفيت ها و ويژگي هاي نسخه هاي اينترنتي رسانه از نوع مكتوب آن ، كاملا متفاوت است و فكر مي كنم به جاي اينكه طرح شناسنامه دار كردن سايت ها اجرا شود، مديران سايت هاي خبري يك هيات نظارت را از ميان خودشان انتخاب كنند.

وي پيشنهاد كرد "انجمن صنفي سايت هاي خبري" براي نظارت و ساماندهي آنان تشكيل شود.

صاحبنظر فناوري اطلاعات با رد تحت شمول قرار گرفتن سايتها در قانون فعلي مطبوعات ، گفت: ظرفيت ها و ويژگي هاي نسخه هاي اينترنتي رسانه از نوع مكتوب آن ، كاملا متفاوت است.

قوانلو قاجار در پايان طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي را عملي و قابل اجرا ندانست.