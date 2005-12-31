در يادمان شهداي عرصه خبر از امير كبير تجليل مي شود

سردار داوود غياثي راد در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در اراك، گفت : در يادمان شهداي خبر كه اواخر ماه جاري همزمان با افتتاح مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس استان مركزي در اراك برگزار مي شود، مسئولين فرهنگي كشوري و استاني و بيش از يكصد خبرنگار كشوري و استاني و خانواده هاي شهدا و ايثار گران حضور مي يابند.

وي انتشاراولين روزنامه به دست اميركبير و تلاش وي در راه مبارزه با استعمار واستكبار و استقلال طلبي و به شهاد ت رساندن ناجوانمردانه او درراه كشور را از دلايل اين امر عنوان كرد.

غياثي افزود: سراسر تاريخ ايران نشان از وطن فروشي سردمداران كشور دارد و تنها در دوران دفاع مقدس و مذاكرات ارض روم توسط امير كبير بود كه خاك و عقيده مردم به دشمن واگذار نشد و تا پاي جان وشهادت مقاومت شد.

مشاورفرماندهي نيروهاي مسلح كشور درادامه گفت: در اين يادمان همچنين به مناسبت فرا رسيدن سالروز عمليات كربلاي 5 از شهداي اين عمليات از جمله فرمانده اين عمليات شهيد كاوه نبيري از سرداران اراكي تجليل مي شود.