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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۰۶

معاون بنياد نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس در گفت و گو با "مهر":

در يادمان شهداي عرصه خبر از امير كبير تجليل مي شود

معاون روابط عمومي بنياد نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس با بيان اينكه ميرزاتقي خان امير كبير با انتشار اولين روزنامه، پدر مطبوعات وخبر ايران به شمار مي رود، گفت:در يادمان شهداي عرصه خبر به ويژه شهداي سقوط هواپيماي سي 130، از امير كبير به عنوان اولين شهيد خبرنگار تجليل مي شود.

سردار داوود غياثي راد در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در اراك،  گفت : در يادمان شهداي خبر كه اواخر ماه جاري همزمان با افتتاح مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس استان مركزي در اراك برگزار مي شود، مسئولين فرهنگي كشوري و استاني و بيش از يكصد خبرنگار كشوري و استاني و خانواده هاي شهدا و ايثار گران حضور مي يابند.

 

وي انتشاراولين روزنامه به دست اميركبير و تلاش وي در راه مبارزه با استعمار واستكبار و استقلال طلبي و به شهاد ت رساندن  ناجوانمردانه او درراه كشور را از دلايل اين امر عنوان كرد.

 

غياثي افزود: سراسر تاريخ ايران نشان از وطن فروشي سردمداران كشور دارد و تنها در دوران دفاع مقدس و مذاكرات ارض روم توسط امير كبير بود كه خاك و عقيده مردم به دشمن واگذار نشد و تا پاي جان وشهادت مقاومت شد.

 

 مشاورفرماندهي نيروهاي مسلح كشور درادامه گفت:  در اين يادمان همچنين به مناسبت فرا رسيدن سالروز عمليات كربلاي 5  از شهداي اين عمليات از جمله فرمانده اين عمليات شهيد كاوه نبيري از سرداران اراكي تجليل مي شود.

کد مطلب 272001

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