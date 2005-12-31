پيش فروش تلفن همراه به نوسان نزولي شاخص ها دامن مي زند

مرتضي عزيزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر انتشار اوراق مشاركت را در بازار بورس كم تاثير ذكركرد و گفت: انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود 15.5 درصد خيلي مورد استقبال قرار نگرفت وباعث نشد حجم نقدينگي مورد انتظار در بازار كم شود.

وي درادامه سياستهاي دولت در راستاي كاهش نرخ سود بانكي و كاهش نرخ اوراق مشاركت را مثبت ارزيابي كرد و گفت : سياستهايي كه دولت در پيش گرفته است موجب خواهد شد كه هزينه توليدي شركتها كاهش قابل ملاحظه اي پيدا كند وهمين امر موجب رقابت پذيري شركتها با شركتهاي ديگر مي شود.

عزيزي حضور سرمايه گذارا ن خارجي را در بازار بورس ايران مثبت ارزيابي كرد وگفت : اين امر موجب افزايش حجم سرمايه گذاري توام با رشد در بازار بورس مي شود.

عزيزي همچنين حضور سرمايه گذارا ن خارجي را موجب مثبت شدن شاخص بورس درآينده دانست و گفت: حضور سرمايه گذاران خارجي به افزايش حجم معاملا ت در بورس كمك قابل ملاحظه اي خواهد كرد.

وي دلايل عقب ماندگي سيستم بورس ايران از سيستم بورس جهاني را عدم وجود متخصصان فني در بازارعنوان كرد و گفت:بازار بورس ما بازار بالغي نيست ، متخصصان به صورت فني عمل نمي كنند ،همچنين ابزارهاي مالي ايران ابزارهاي مالي قديمي است.

وي ادامه داد : يكي ديگر ازمهمترين دلايل عقب ماندگي سيستم بورس ايران نداشتن تشكيلات ساختاري مناسب است ،بازار بورس ايران غالبا دولتي است درحاليكه دخالت دولت دربازار بورس كشورهاي پيشرفته محسوس نيست.

عزيزي به كم تجربگي و انفعالي عمل كردن سهامداران عمده اشاره كرد و گفت : كم تجربگي سهامداران عمده به نوسانات شاخصها در بازار بورس دامن مي زند.

وي حضور سفته بازان در بازار بورس را موجب سيرنزولي شاخصها ذكر كرد و گفت : سفته بازان در حال حاضر فعال هستند ،بنابراين بايد يكسري از مزيتها ازآنها گرفته شود.

وي در پايا ن به تدوين لايحه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت :با اعمال سياستهاي منطقي بازار از شرايط مناسبي بر خوردار خواهد شد.