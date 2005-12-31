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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۸:۰۷

مدير عامل نشر شهر در گفتگو با مهر خبر داد :

1000 جلد كتاب به هر مدرسه اهداء مي شود

1000 جلد كتاب به هر مدرسه اهداء مي شود

يكي از اعضاي شوراي نشر سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران ، گفت : پروژه هاي متعددي براي تجهيز كتابخانه هاي شهر تهران در دست انجام داريم كه اميدواريم با يك برنامه ريزي جامع نرم افزاري و با سرعت و انسجام لازم به مرحله اجرا برسند .

اميرمسعود شهرام نيا مديرعامل نشرشهر، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نشرشهريكي ازسه بازوي سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران است كه  درحيطه نشر و گسترش فرهنگ كتابخواني  وظيفه تجهيز و تقويت نرم افزاري كتابخانه ها را برعهده دارد .

وي افزود : اهداي كتاب واحكام آموزشي به مدارس شهرتهران، برگزاري نمايشگاه هاي كتاب درمناسبت هاي مختلف وفعاليت درچاپ ونشربخش هاي مختلف اين حوزه را شامل مي شوند . به عنوان مثال درعرصه انتشاراززمان تاسيس نشرشهردرسال 1383 پنج عنوان كتاب چاپ كرده ايم كه تا پايان امسال به بيست عنوان كتاب با موضوعات شهري وفرهنگ شهرنشيني وشهروندي خواهد رسيد .

شهرام نيا همچنين ازراه اندازي سايت اينترنتي نشرشهرخبرداد و افزود : دراين سايت جامع قابليت دراختيارگذاردن ده هزارعنوان كتاب را به متقاضيان داريم كه به صورت خريد  اينترنتي وتحويل رايگان درمحل باشد . البته منتظرتكميل بخش هاي مختلف سايت هستيم تا با تبليغات گسترده درسطح شهربتوانيم به بخشي ازنيازهاي فرهنگي جامعه پاسخ دهيم .

وي درگفتگوبا مهر، به برگزاري سومين دوره " ياد يارمهربان " اشاره كرد وگفت :  قصد داريم هرمدرسه را با هزارجلد كتاب ، تغذيه و تجهيزكنيم كه اين كارنيازمند طراحي نرم افزاري جامع است  تا  از طريق آن بتوانيم مشاوره هاي تخصصي ولازم را نيزدراختياركتابخانه ها قراردهيم .

مديرعامل نشرشهردر پايان  اظهارات  خود  ، از ايجاد اصلاحات و بازنگري  درمجموعه هاي شهر كتاب خبر داد وتصريح كرد : براي بهبود وضعيت فروشگاه هاي شهركتاب ، برنامه هاي مشخصي را درنظرداريم . تعامل بيشتربا اين فروشگاه ها ، گسترش كمي آنها وبازنگري دررويكرد محتوايي موجود درشهركتاب ها ، ازجمله برنامه هايي است كه به زودي آنها را به انجام خواهيم رساند .
کد مطلب 272031

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