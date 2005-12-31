1000 جلد كتاب به هر مدرسه اهداء مي شود

اميرمسعود شهرام نيا مديرعامل نشرشهر، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نشرشهريكي ازسه بازوي سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران است كه درحيطه نشر و گسترش فرهنگ كتابخواني وظيفه تجهيز و تقويت نرم افزاري كتابخانه ها را برعهده دارد .

وي افزود : اهداي كتاب واحكام آموزشي به مدارس شهرتهران، برگزاري نمايشگاه هاي كتاب درمناسبت هاي مختلف وفعاليت درچاپ ونشربخش هاي مختلف اين حوزه را شامل مي شوند . به عنوان مثال درعرصه انتشاراززمان تاسيس نشرشهردرسال 1383 پنج عنوان كتاب چاپ كرده ايم كه تا پايان امسال به بيست عنوان كتاب با موضوعات شهري وفرهنگ شهرنشيني وشهروندي خواهد رسيد .

شهرام نيا همچنين ازراه اندازي سايت اينترنتي نشرشهرخبرداد و افزود : دراين سايت جامع قابليت دراختيارگذاردن ده هزارعنوان كتاب را به متقاضيان داريم كه به صورت خريد اينترنتي وتحويل رايگان درمحل باشد . البته منتظرتكميل بخش هاي مختلف سايت هستيم تا با تبليغات گسترده درسطح شهربتوانيم به بخشي ازنيازهاي فرهنگي جامعه پاسخ دهيم .

وي درگفتگوبا مهر، به برگزاري سومين دوره " ياد يارمهربان " اشاره كرد وگفت : قصد داريم هرمدرسه را با هزارجلد كتاب ، تغذيه و تجهيزكنيم كه اين كارنيازمند طراحي نرم افزاري جامع است تا از طريق آن بتوانيم مشاوره هاي تخصصي ولازم را نيزدراختياركتابخانه ها قراردهيم .

مديرعامل نشرشهردر پايان اظهارات خود ، از ايجاد اصلاحات و بازنگري درمجموعه هاي شهر كتاب خبر داد وتصريح كرد : براي بهبود وضعيت فروشگاه هاي شهركتاب ، برنامه هاي مشخصي را درنظرداريم . تعامل بيشتربا اين فروشگاه ها ، گسترش كمي آنها وبازنگري دررويكرد محتوايي موجود درشهركتاب ها ، ازجمله برنامه هايي است كه به زودي آنها را به انجام خواهيم رساند .